رئيس الفلبين لمواطنيه: إذا أصابكم كورونا لا تلوموا الحكومة

وكالات

حث الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتى، مواطنيه على عدم إلقاء اللوم على الحكومة إذا ما أصيبوا بفيروس كورونا في حال لم يلتزموا بالقيود، التي جرى تخفيفها في مسعى لتعزيز الاقتصاد.

ووفقا لصحيفة الإمارات اليوم، في خطاب متلفز، قال دوتيرتي: "إذا اصطحبت طفلك عند الخروج، أو سمحت لأطفالك بالخروج إلى مكان غير جاهز بعد لوجودهم بالخارج ويمرضون، فلا تلقوا اللوم علينا"، مضيفا "لا تنسوا أننا حذّرناكم من العواقب الوخيمة".

وأعلنت وزارة الصحة الفلبينية، أنه تم تسجيل 364 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليبلغ إجمالي عدد الإصابات في البلاد 26 ألف و781 إصابة، وأوضحت الوزارة، حسبما نقلت صحيفة (فلبين ستار)، أن 301 شخص تماثلوا للشفاء، وهو أعلى معدل يتم تسجيله في يوم واحد منذ اندلاع الوباء في الفلبين، ليبلغ عدد المتعافين من الفيروس 6252، وسجلت نسبة الشفاء 23% من إجمالي حالات الإصابة في البلاد.