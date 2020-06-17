اليوم السابع
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الأربعاء، 17 يونيو 2020 05:38 م
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حملات تعقيم للمنشآت والشوارع بمركز فاقوس لمواجهة كورونا

الأربعاء، 17 يونيو 2020 04:53 م
حملات تعقيم للمنشآت والشوارع بمركز فاقوس لمواجهة كورونا حملات تعقيم بفاقوس
الشرقية -فتحية الديب

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تواصل الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة فاقوس بمحافظة الشرقية بالتنسيق مع شئون البيئة والإدارة الصحية، أعمال التعقيم،  بنطاق المركز بالوحدة المحلية بكفر شاويش، و تطهير مبنى الوحدة المحلية بالصوالح، والمنشأت والشوارع، لمواجهة فيروس كورونا المستجد حرصا على صحة الأهالى.

 

كان  محافظ الشرقية، قد شدد علي رؤساء المراكز والأحياء، بالالتزام بتنفيذ ما جاء بالقرار رقم(٥٧٧٠) لسنة ٢٠٢٠ بكل دقة والمتضمن عدد من التعليمات الخاصة بتنفيذ إجراءات وقائية واحترازية بالمواقف للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وأكد علي  ضرورة استمرار أعمال التجميل و التطهير والتعقيم بالمستشفيات، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية العلاجية للتعامل مع الحالات المصابة، وكذلك التأكد من التواجد الكافي  للأطقم الطبية المدربة (الأساسية والإحتياطية) للتعامل مع المصابين وتطبيق بروتوكولات العلاج المحددة لمواجهة الفيروس.

كانت  وزارة الصحة، قد خصصت 25 مستشفي عام و مركزي بمحافظة الشرقية، لاستقبال جميع الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" وهي "مستشفى الزقازيق العام، مستشفى الأحرار،مستشفى المبرة ـ الهيئة العامة للتأمين الصحي، مستشفى صدر الزقازيق، مستشفى حميات الزقازيق، مستشفى حميات فاقوس، مستشفى بلبيس العام، مستشفى فاقوس العام، مستشفى القنايات المركزي، مستشفي ههيا المركزي، مستشفى ابو كبير المركزي، مستشفى منيا القمح المركزي، مستشفى ديرب نجم المركزي، مستشفى ابوحماد المركزي،مستشفى كفر صقر المركزي، مستشفى الصالحية المركزي، مستشفى مشتول السوق المركزي، مستشفى القرين المركزي، مستشفى الحسينية المركزي مستشفى السعديين المركزي، مستشفى الزوامل المركزي، مستشفى تل راك المركزي،  ومستشفى الصوفية المركزي.


 


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فيروس كورونا

تعقيم الوحدة المحلية الصوالح

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