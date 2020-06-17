اليوم السابع
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حبس المتهمين بسرقة خزينة من داخل مسكن مواطن فى كرداسة

الأربعاء، 17 يونيو 2020 03:24 م
حبس المتهمين بسرقة خزينة من داخل مسكن مواطن فى كرداسة سرقة خزينة - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة بحبس المتهمين فى واقعة سرقة خزينة من داخل مسكن أحد المواطنين فى كرداسة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.

نجحت أجهزة الأمن في كشف ملابسات واقعة سرقة خزينه من داخل مسكن أحد المواطنين بكرداسه وضبط ابنة المبلغ وآخرين لقيامهم بارتكاب الواقعة.

تلقى مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة بلاغاً من أحد المواطنين بأنه أثناء عودته لمنزله عقب مشاركته فى إخماد حريق محدود  بقطعة أرض خاصة بعائلته بمحيط سكنه، اكتشف تقييد ابنته بغرفه نومها وسرقه خزينه بداخلها " 500 ألف جنيه – مشغولات ذهبية وزنت 500 جرام – جهاز DVR الخاص بالكاميرات" من داخل إحدى غرف الشقة.

بالانتقال والفحص، قالت ابنة المبلغ أن شخصين ملثمين تسللا للمنزل، ونجحا في تقييدها داخل غرفتها أثناء انشغال والدها بإخماد الحريق.

تم تشكيل فريق بحث جنائى توصلت جهوده إلى عدم صحة رواية ابنة المبلغ، وبتضييق الخناق عليها، اعترفت باشتراكها مع آخرين "خطيبها "حاصل على بكالوريوس ، عامل" في ارتكاب الجريمة لمرورهما بضائقة مالية ورغبة خطيبها فى إتمام زواجهما.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين ، حيث قال خطيب الفتاة أنه اتفق على سرقة الخزينة عن طريق إلهاء والدها وعائلته بإشعال نيران بمخلفات بقطعة الأرض الخاصة به، وافتعال تقييد ابنته لدرء الشكوك عنها، وأخفى المتهم الثانى "العامل" الخزينة بمصرف مياة خلف المنزل محل الواقعة لحين إحضار ابنة المبلغ المفتاح الخاص بها لفتحها والاستيلاء على محتوياتها ، وبإرشادهم تم ضبط جهاز الـDVR – الحزينه وبداخلها جميع محتوياتها، ووجه اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة باتخاذ الإجراءات القانونية.


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