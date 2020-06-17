اليوم السابع
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جيش تشيلى يوزع الطعام المجانى على المواطنين بعد تفشى كورونا.. صور

الأربعاء، 17 يونيو 2020 08:00 ص
جيش تشيلى يوزع الطعام المجانى على المواطنين بعد تفشى كورونا.. صور طوابير للحصول على الطعام المجانى فى تشيلى
رويترز

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قام الجيش في دولة تشيلى، بتوزيع الطعام المجانى على المواطنين، في ظل تفشى فيروس كورونا بين سكان الدولة وتدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، بعد أن قاربت حصيلة الإصابات من الـ 200 ألف حالة.

تفشى كورونا فى تشيلى
تفشى كورونا فى تشيلى

 

توزيع طعام مجانى على مواطنين فى سانتياغو
توزيع طعام مجانى على مواطنين فى سانتياغو

وكان الرئيس التشيلى سيباستيان بينيرا سريان، مدد حالة الكوارث المفروضة منذ 18 مارس لمكافحة تفشي فيروس كورونا، 90 يوما إضافيا.

حملات تقيم فى تشيلى
حملات تقيم فى تشيلى

وقالت حكومة البلاد - في بيان - "قرر الرئيس سيباستيان بينيرا، تمديد نظام الكوارث الذي تم فرضه في البلاد منذ مارس، لمدة ثلاثة أشهر أخرى بغية احتواء انتشار فيروس كورونا المستجد".

طوابير للحصول على طعام فى تشيلى
طوابير للحصول على طعام فى تشيلى

 

محاولات لمكافحة كورونا فى تشيلى
محاولات لمكافحة كورونا فى تشيلى

وتمنح حالة الكوارث صلاحيات استثنائية للسلطات في تشيلي لفرض حظر التجول والعزل الصحي وتقييد حرية التنقل والتجمهر وجمع وتخزين المواد الغذائية ونشر العسكريين في الشوارع لحماية النظام العام.

مواطنون فى إنتظار توزيع الجيش للطعام المجانى
مواطنون فى إنتظار توزيع الجيش للطعام المجانى

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