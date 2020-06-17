تموين كفر الشيخ : توريد 175 طن قمح وضبط 20 طن سكر مجهولة المصدر

تمكنت حملة تموينية مكبرة بمركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ ، من ضبط سيارة نقل ثقيل وبها مقطورة نقل الدقهلية رقم 5462 د ق ا محملة بكمية 20 طن سكر سائب غير مدون عليها أي بيانات "مجهول المصدر"، تم ضبط الكمية والتحفظ عليها بقسم الشرطة ببيلا، وتحرر محضر جنح أمن دولة طوارئ قسم بيلا.

وأكد عادل الهابط ، مساعد وكيل وزارة التموين بمحافظة كفر الشيخ ،تم تشكيل حملة تموينية بإدارة تموين بيلا تحت إشراف عبد الفتاح سالم ، مدير الإدارة، تمكنت من تحرير 4 محاضر بيع سجائر بأزيد من التسعيرة لعدد من التجار بمدينة بيلا ، وضبط كمية من السجائر مجهولة المصدر ، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة ، وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.

وأضاف مساعد وكيل وزارة التموين ،أن اجمالى ما تم توريده من الاقماح المحلية منذ بداية الموسم الحالي في من 15 أبريل 2020 وحتى اليوم الاربعاء ،175ألف طن ، و200 كيلو ، ويتم الاستلام من خلال ثلاثة منافذ بمركز مطوبس وسيدى سالم وبيلا وتم إغلاق باقى منافذ الاستلام الأخرى نظرا لاستيفاء سعتها التخزينية.

وقال الهابط، هناك متابعة من محافظ كفر الشيخ على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية حيث تم تشكيل لجنة برئاسة المحاسب عماد عبد الغني حبيب وكيل وزارة التموين لمتابعة تلك المنافذ خلال موسم التوريد والمرور عليها وحل اى مشكلات قد تواجه بعضها وفقا لتوجيهات المحافظ ؛ مشدداً على انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة من قبل الاستاذ الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية.