اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 17 يونيو 2020 05:38 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تموين كفر الشيخ : توريد 175 طن قمح وضبط 20 طن سكر مجهولة المصدر

الأربعاء، 17 يونيو 2020 04:43 م
تموين كفر الشيخ : توريد 175 طن قمح وضبط 20 طن سكر مجهولة المصدر جانب من التوريد
كفر الشيخ – محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكنت حملة تموينية مكبرة بمركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ ، من ضبط سيارة نقل ثقيل وبها مقطورة نقل الدقهلية رقم 5462 د ق ا محملة بكمية 20 طن سكر سائب غير مدون عليها أي بيانات "مجهول المصدر"، تم ضبط الكمية والتحفظ عليها بقسم الشرطة ببيلا، وتحرر محضر جنح أمن دولة طوارئ قسم بيلا.

وأكد عادل الهابط ، مساعد وكيل وزارة التموين بمحافظة كفر الشيخ  ،تم تشكيل حملة تموينية بإدارة تموين بيلا تحت إشراف عبد الفتاح سالم ، مدير الإدارة، تمكنت من تحرير 4 محاضر بيع سجائر بأزيد من التسعيرة لعدد من التجار بمدينة بيلا ، وضبط كمية من السجائر مجهولة المصدر ، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة ، وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.

وأضاف  مساعد وكيل وزارة التموين ،أن اجمالى  ما تم توريده من الاقماح المحلية منذ بداية الموسم الحالي  في من 15 أبريل 2020  وحتى اليوم الاربعاء ،175ألف طن ، و200 كيلو ، ويتم الاستلام من خلال  ثلاثة منافذ بمركز مطوبس وسيدى سالم وبيلا  وتم إغلاق باقى منافذ الاستلام  الأخرى نظرا لاستيفاء سعتها التخزينية. 

وقال الهابط، هناك متابعة من محافظ كفر الشيخ على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية حيث تم تشكيل لجنة برئاسة المحاسب عماد عبد الغني حبيب وكيل وزارة التموين لمتابعة تلك المنافذ خلال موسم التوريد والمرور عليها وحل اى مشكلات قد تواجه بعضها  وفقا لتوجيهات المحافظ ؛ مشدداً على انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة من قبل الاستاذ الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية.

 

 


اخبار مصرية

اخبار مصر

اخبار اليوم

اخبار عاجلة

كفر الشيخ

تموين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
رئيس النواب: الفلاح سقط سهوا من حسابات الحكومة

رئيس النواب: الفلاح سقط سهوا من حسابات الحكومة

س و ج.. لماذا لجأ الأهلى للفيفا فى أزمة الصفاقسى بشأن مستحقات أجاى؟

س و ج.. لماذا لجأ الأهلى للفيفا فى أزمة الصفاقسى بشأن مستحقات أجاى؟

حازم إمام: رفضت عرضاً للتدريب.. وانتظرونى مديرا فنيا الموسم المقبل

حازم إمام: رفضت عرضاً للتدريب.. وانتظرونى مديرا فنيا الموسم المقبل

محلل سياسى سودانى: الخيار العسكرى وارد فى ملف سد النهضة

محلل سياسى سودانى: الخيار العسكرى وارد فى ملف سد النهضة

السبت الإعلان عن المنشآت المقدمة لخدمات مصابى كورونا أصحاب الأمراض المزمنة والعلاج على نفقة الدولة

السبت الإعلان عن المنشآت المقدمة لخدمات مصابى كورونا أصحاب الأمراض المزمنة والعلاج على نفقة الدولة

البرلمان يوافق نهائيا علي تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية

البرلمان يوافق نهائيا علي تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية

وزيرة الصحة: الإعلان عن قائمة المنشآت المقدمة لخدمات مصابى كورونا من أصحاب الأمراض المزمنة السبت.. صرف العلاج المنزلى للمرضى بواقع 7098 حالة كبار و 646 طفلاً.. و57122 حقيبة للمخالطين الكبار

وزيرة الصحة: الإعلان عن قائمة المنشآت المقدمة لخدمات مصابى كورونا من أصحاب الأمراض المزمنة السبت.. صرف العلاج المنزلى للمرضى بواقع 7098 حالة كبار و 646 طفلاً.. و57122 حقيبة للمخالطين الكبار

البرلمان يوافق نهائيا على قانون مجلس الشيوخ يتكون من 300عضو و10% للمرأة

البرلمان يوافق نهائيا على قانون مجلس الشيوخ يتكون من 300عضو و10% للمرأة

الحكومة : تسلم نحو 3,5 مليون طن من محصول القمح

الحكومة : تسلم نحو 3,5 مليون طن من محصول القمح

الداخلية تضبط عصابة تخصصت في الإتجار بالأعضاء البشرية بالاسكندرية

الداخلية تضبط عصابة تخصصت في الإتجار بالأعضاء البشرية بالاسكندرية

طعنات مميتة للأخ الأكبر.. جريمة هزت المنوفية فى ساعة شيطان (فيديو)

طعنات مميتة للأخ الأكبر.. جريمة هزت المنوفية فى ساعة شيطان (فيديو)

الداخلية تضبط 82 شخص لمخالفتهم قرار وقف بناء المساكن

الداخلية تضبط 82 شخص لمخالفتهم قرار وقف بناء المساكن

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة