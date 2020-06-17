اليوم السابع
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تموين المنوفية تحرر 191 محضرا للمخالفين لردع جشع التجار

الأربعاء، 17 يونيو 2020 10:34 ص
تموين المنوفية تحرر 191 محضرا للمخالفين لردع جشع التجار المحاسب عاطف الجمال وكيل تموين المنوفية
المنوفية - محمد فتحى

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أعلن المحاسب عاطف الجمال، وكيل وزارة التموين بمحافظة المنوفية، أنه تم تحرير 191 مخالفة تموينية خلال حملة مكبرة، وذلك فى إطار الحملات المكثفة بجميع مراكز المحافظة لردع جشع التجار.

وأضاف الجمال، فى تصريحات خاصة "لليوم السابع"، أن المخالفات تنوعت بين أصحاب المخابز البلدية، منها تقارير نقص وزن، ومحاضر ما بين مواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين، وعدم إعلان ومزاوله النشاط بدون ترخيص، ومستودعات، ومحطات وقود لقيامه بيبع الدعم فى السوق السوداء، ومراقبة الأسواق يوميا.

وأكد وكيل وزارة التموين بمحافظة المنوفية استمرار الحملات المكثفة على المحلات والأسواق من أجل ضبط السلع المجهولة المصدر، وتحرير محاضر لاصحاب المخابز المخالفة من أجل وصول الدعم لمستحقية مشيرا إلى أن كل إدارة  تشن حملات يومية على  الأسواق والمحلات بالاشتراك مع مسؤولين من المديرية وذلك لردع جشع التجار.

وشدد وكيل وزارة التموين بمحافظة المنوفية على عمل المخابز يومى السبت والجمعة، مضيفا كل ما يشغلنا ضبط الأسعار خلال الفترة القادمة وتحرير محاضر المخالفين لكى يكون عبرة لغيرهم ،وذلك استمرارا لتنفيذ توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بشن حملات تموينية علي مختلف منشآت بيع وعرض المواد الغذائية والسلع التموينية والمخابز ومستودعات المواد البترولية للتصدي لأى مخالفات أو محاولات التلاعب في السوق.

وكان اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية قد أعلن عن تحرير 374 محضرا تموينيا بمختلف مراكز ومدن المحافظة خلال الحملات التموينية التى شنتها مديرية التموين والتجارة  الداخلية ، وذلك لتشديد الإحكام والرقابة على المخابز والأسواق والمحال التجارية ومستودعات البترول حفاظاً على حقوق المواطنين.

وأضاف بأنه من أبرز القضايا التموينية التى تم ضبطها، تحرير 7 محاضر جنح ضد أصحاب محلات بقالة  بمراكز (تلا – أشمون – الباجور )  وتم التحفظ على 10 شيكارة دقيق مجهول المصدر، وكرتونة عصير مجهولة المصدر ، 6250 كجم أرز مجهول  المصدر،  101 كجم لحوم منتهية الصلاحية ، والتحفظ على 80 كجم مسلى مجهولة المصدر، 10 كراتين منظفات مجهولة المصدر، وقد شدد محافظ المنوفية على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وحماية المواطنين ضد أى تلاعب.


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