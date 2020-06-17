تعليم الوادى الجديد ينهى جاهزية لجان امتحانات الثانوية العامة على مستوى المراكز

الوادى الجديد- ماهر أبو نور

أنهت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الأربعاء، استعدادات انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة في 12 لجنة موزعة على مراكز المحافظة الخمسة، وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، صلاح محمد مرغني، في تصريح صحفي أن مركز الخارجة فى 5 لجان هي بمقار مدارس (الخارجة الثانوية بنين – نجيب محفوظ الثانوية بنات – ناصر الإعدادية – المروة الإعدادية – الشعراوي للتعليم الأساسي)، وفي مركز الداخلة في 4 لجان هي بمقار مدارس (المنسي العسكرية – موط الثانوية بنات – نجيب محفوظ للتعليم الأساسي-موط الابتدائي الجديدة).

وفى مركز بلاط بمقر مدرس بلاط الثانوية المشتركة، وفي مركز الفرافرة بمقر مدرسة الفرافرة الثانوية وفى مركز باريس بمقر مدرسة باريس للتعليم الأساسى.

وأضاف صلاح، أنه جرى تجهيز 12 على مستوى الإدارات التعليمية الخمسة، ولجنتين لطلبة (التربية الخاصة " للصم وضعاف السمع ") لشهادة الدبلوم للعام الدراسى 2020م، أحدهما بإدارة الخارجة التعليمية والثانية بإدارة الداخلة التعليمية، حيث إن هذا العام يشهد دخول 1803 طالب وطالبة الاختبارات من الطلبة النظاميين الجدد، 14 جدد بنظام المنازل، 7 نظاميين راسبين، 18 بنظام المنازل راسب أيضًا بإجمالي 1941 طالب وطالبة، وتضم اللجنة الواحدة 14 طالبًا وتضم إدارة الخارجة التعليمية 5 لجان بإجمالي 227 طالب وطالبة، وإدارة الداخلة تضم 4 لجان بإجمالي 127 طالبًا وطالبة، بينما توجد لجنة واحدة فقط في كل من مراكز بلاط وباريس والفرافرة.

ولفت صلاح، إلى أنه ولأول مرة ستقام غرف متابعة فرعية للامتحانات بكل إدارة تعليمية، خلال امتحانات الثانوية العامة، وسيجري ربطها مع الوزارة، لمتابعة سير العملية الإمتحانية بواقع 5 غرف عمليات في كل إدارة تعليمية من الإدارة الخمس على مستوى المراكز الإدارية " الخارجة – الداخلة – الفرافرة – بلاط-باريس" بالإضافة إلى غرفة مركزية بديوان عام المديرية بإجمالي 6 غرف عمليات.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، إلى أنه سيجرى تعقيم الطلاب وجميع القائمين بأعمال الامتحانات عبر بوابات التعقيم، وتسليم كمامة واقية يوميًا لكل من يدخل إلى لجان الامتحانات، مع توفير طبيب وسيارة إسعاف وتنفيذ لجنة خاصة للمخالطين بحالات الإصابة الإيجابية بفيروس كورونا في امتحانات الثانوية العامة المقرر عقدها 21 يونيو الجارى.

ولفت إلى تجهيز الاستراحات الخاصة بالمراقبين وتطهيرها وتعقيمها وفرشها بالأثاث اللازم مع اتخاذ كافة التدابير الوقائية وتذليل كافة العقبات، وتوفير جميع الخدمات أمام رؤساء اللجان والملاحظين والطلاب لضمان السلامة والأمن للجميع.