اليوم السابع
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خالد صلاح
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تعليم الجيزة تتسلم كمامات ومطهرات وقفازات لتوزيعها على لجان الثانوية العامة

الأربعاء، 17 يونيو 2020 12:21 م
تعليم الجيزة تتسلم كمامات ومطهرات وقفازات لتوزيعها على لجان الثانوية العامة تعليم الجيزة تتسلم كمامات ومطهرات وقفازات لتوزيعها على لجان الثانوية العامة
كتب سيد الخلفاوى

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واصلت مديرية التربية والتعليم بالجيزة بقيادة خالد حجازى، مدير المديرية توزيع معدات واجهزة التعقيم وأدوات الحفاظ على صحة الطلاب والمعلمين على مدار أيام امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية التى تنطلق يوم الاحد القادم وتستمر حتى21 يولية القادم. 

 
وتسلمت الإدارات التعليمية العبوات المغلقة من الكمامات والقفازات واغطية الأحذية التي سيتم توزيعها علي الطلاب والمعلمين عند دخول اللجان. 
 
وأكد خالد حجازي أنه تم استلام 13 ألف كمامة و760 ألف غطاء احذية بلاستيك و126 ألف جوانتي مساء امس من هذه الادوات وجارى تسليمها الى الادارات التعليمية لتسليمها لمديري المدارس تمهيدا لتسليمها الي رؤساء اللجان عند استلام المدراس يوم الجمعة القادم. 
 
وأشار حجازي إلى ان المديرية تسلمت ايضا 126 ألف عبوة من الكحول والمطهرات وجارى توزيعها أيضا على المدارس المختلفة، موضحا انه اصدر تعليمات صريحة لمديري الادارات بتطهير وتعقيم المدارس قبل تسليمها كلجان كاجراء احترازي اضافي قبل ان تبدأ شركات التعقيم المتخصصة المكلفة من الوزارة ببدء العمل. 
 
ومن المقرر أن تتسلم مديرية التربية والتعليم بالجيزة كمامات وقفازات وأغطية للحذاء وجل مطهر لليد تكفى 69849 طالب وطالبة طوال فترة الامتحانات والتي تستمر 10 أيام لكافة الشعب، بالإضافة إلى توفير نفس المستلزمات للمراقبين بالإضافة إلى أقنعة بلاستيكية تغطى الوجه بالكامل خاصة للمراقبين .
 
 
 
ومن جانبه أكد خالد حجازى مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن المديرية وفرت مخزن بكل إدارة تعليمية لإيداع البوابات المعقمة والمستلزمات الوقائية بها، قبل توزيعها على اللجان الرئيسية بكل إدارة، مشيرا إلى أن المحافظة بها 193 لجنة رئيسية و37 لجنة احتياطية .
 
 
 
وأضاف حجازى لـ"اليوم السابع"، أن لدى الجهات المعنية إحصائية بمتطلبات كل إدارة من البوابات والمستلزمات المستخدمة طوال فترة الامتحانات، وبدأت بالفعل تسليم الإدارات المعدات والمستلزمات المطلوبة، ثم ستبدأ كل إدارة بتثبيت البوابات على المدارس واختبار تشغيلها لتكون جاهزة قبل بدء الامتحانات، لافتا إلى أنه سيمر بنفسه للتأكد من إتمام الإجراءات على أكمل وجه 
 

 

تعليم الجيزة تتسلم كمامات ومطهرات وقفازات لتوزيعها على لجان الثانوية العامة (1)
تعليم الجيزة تتسلم كمامات ومطهرات وقفازات لتوزيعها على لجان الثانوية العامة (1)

 

تعليم الجيزة تتسلم كمامات ومطهرات وقفازات لتوزيعها على لجان الثانوية العامة (2)
تعليم الجيزة تتسلم كمامات ومطهرات وقفازات لتوزيعها على لجان الثانوية العامة (2)

 

 

تعليم الجيزة تتسلم كمامات ومطهرات وقفازات لتوزيعها على لجان الثانوية العامة (3)
تعليم الجيزة تتسلم كمامات ومطهرات وقفازات لتوزيعها على لجان الثانوية العامة (3)

 

 

تعليم الجيزة تتسلم كمامات ومطهرات وقفازات لتوزيعها على لجان الثانوية العامة (4)
تعليم الجيزة تتسلم كمامات ومطهرات وقفازات لتوزيعها على لجان الثانوية العامة (4)

 

 

تعليم الجيزة تتسلم كمامات ومطهرات وقفازات لتوزيعها على لجان الثانوية العامة (5)
تعليم الجيزة تتسلم كمامات ومطهرات وقفازات لتوزيعها على لجان الثانوية العامة (5)

 

 

تعليم الجيزة تتسلم كمامات ومطهرات وقفازات لتوزيعها على لجان الثانوية العامة (6)
تعليم الجيزة تتسلم كمامات ومطهرات وقفازات لتوزيعها على لجان الثانوية العامة (6)

 

 

تعليم الجيزة تتسلم كمامات ومطهرات وقفازات لتوزيعها على لجان الثانوية العامة (7)
تعليم الجيزة تتسلم كمامات ومطهرات وقفازات لتوزيعها على لجان الثانوية العامة (7)

 

 

تعليم الجيزة تتسلم كمامات ومطهرات وقفازات لتوزيعها على لجان الثانوية العامة (8)
تعليم الجيزة تتسلم كمامات ومطهرات وقفازات لتوزيعها على لجان الثانوية العامة (8)

 

 

تعليم الجيزة تتسلم كمامات ومطهرات وقفازات لتوزيعها على لجان الثانوية العامة (9)
تعليم الجيزة تتسلم كمامات ومطهرات وقفازات لتوزيعها على لجان الثانوية العامة (9)

 

 

تعليم الجيزة تتسلم كمامات ومطهرات وقفازات لتوزيعها على لجان الثانوية العامة (10)
تعليم الجيزة تتسلم كمامات ومطهرات وقفازات لتوزيعها على لجان الثانوية العامة (10)

 

 

تعليم الجيزة تتسلم كمامات ومطهرات وقفازات لتوزيعها على لجان الثانوية العامة (11)
تعليم الجيزة تتسلم كمامات ومطهرات وقفازات لتوزيعها على لجان الثانوية العامة (11)

 

 

تعليم الجيزة تتسلم كمامات ومطهرات وقفازات لتوزيعها على لجان الثانوية العامة (12)
تعليم الجيزة تتسلم كمامات ومطهرات وقفازات لتوزيعها على لجان الثانوية العامة (12)

 

 

تعليم الجيزة تتسلم كمامات ومطهرات وقفازات لتوزيعها على لجان الثانوية العامة (13)
تعليم الجيزة تتسلم كمامات ومطهرات وقفازات لتوزيعها على لجان الثانوية العامة (13)

 

 

تعليم الجيزة تتسلم كمامات ومطهرات وقفازات لتوزيعها على لجان الثانوية العامة (14)
تعليم الجيزة تتسلم كمامات ومطهرات وقفازات لتوزيعها على لجان الثانوية العامة (14)

 

 

تعليم الجيزة تتسلم كمامات ومطهرات وقفازات لتوزيعها على لجان الثانوية العامة (15)
تعليم الجيزة تتسلم كمامات ومطهرات وقفازات لتوزيعها على لجان الثانوية العامة (15)

 


 


 


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