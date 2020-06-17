تعرف على جهود أمن المنافذ بالداخلية خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضي

نجحت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

وتمكنت الجهود في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية في ضبط (2) قضية تهريب (بضائع أجنبية الصنع - سجائر) بلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى قرابة (13ألف جنيه).

ونجحت الجهود في مجال الأمن العام في (13) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، عدم حمل تحقيق شخصية ، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، إنتهاء فترة التصريح ، مخالفات مسطح مائى)، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم (402) مخالفة مرورية متنوعة، و فى مجال تنفيذ الأحكام تم (149) حكم قضائى متنوع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.