اليوم السابع
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تعرف على أسباب وطرق علاج الشد العضلى

الأربعاء، 17 يونيو 2020 01:00 ص
تعرف على أسباب وطرق علاج الشد العضلى الشد العضلى
كتبت هند عادل

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آلام العضلات حاله شائعة للغاية وتؤدى الى الشعور بشد وألم في العضلات سواء الساق أو الظهر أو غيرها من عضلات الجسم وهناك عده أسباب وراء تلك الحاله مثل الاجهاد أو ممارسة التمارين الرياضية أو قد تكون بسبب نقص بعض الفيتامينات.

ووفقا لتقرير لموقع HEALTHLINE نتيجة لأن هناك أنسجة عضلية في جميع أجزاء الجسم تقريبًا ، يمكن الشعور بهذا النوع من الألم عمليًا في أي مكان ومع ذلك ، لا يوجد سبب واحد لآلام العضلات وآلامها في حين أن الاستخدام المفرط أو الإصابة أمر شائع ، فهناك تفسيرات محتملة أخرى للانزعاج المستمر.

ما هي الأسباب الأكثر شيوعًا لآلام العضلات؟

يمكن للأشخاص الذين يعانون من آلام العضلات تحديد السبب بسهولة هذا لأن معظم حالات الألم العضلي تنتج عن الكثير من التوتر أو التوتر أو النشاط البدني تشمل بعض الأسباب الشائعة ما يلي:

- توتر العضلات في منطقة واحدة أو أكثر من الجسم.

- الإفراط في استخدام العضلات أثناء النشاط البدني.

- إصابة العضلات أثناء الانخراط في عمل أو ممارسة تتطلب مجهودًا بدنيًا.

- تخطي الاحماء.

ما أنواع الحالات الطبية التي يمكن أن تسبب آلام العضلات؟
 

لا ترتبط كل آلام العضلات بالإجهاد والتوتر والنشاط البدني تتضمن بعض التفسيرات الطبية للألم العضلي ما يلي:

- الألم العضلي الليفي، خاصة إذا استمرت الأوجاع والآلام أكثر من 3 أشهر.

- متلازمة التعب المزمن.

- متلازمة الألم الليفي العضلي، والتي تسبب التهابًا في الأنسجة الضامة العضلية تسمى اللفافة.

- الالتهابات مثل الأنفلونزا أو شلل الأطفال أو الالتهابات البكتيرية.

- اضطرابات المناعة الذاتية مثل الذئبة والتهاب الجلد العضلي والتهاب العضلات.

- استخدام بعض الأدوية أو العقاقير .

- مشاكل الغدة الدرقية مثل قصور أو فرط نشاطها .

- نقص بوتاسيوم الدم.

طرق علاج آلام العضلات في المنزل

غالبًا ما تستجيب آلام العضلات بشكل جيد للعلاج المنزلي تشمل بعض التدابير التي يمكنك اتخاذها لتخفيف عدم الراحة العضلي من الإصابات والإفراط في الاستخدام ما يلي:

- الراحة لمنطقة الجسم حيث تعاني من الأوجاع والآلام.

- تناول مسكنات الألم التي لا تستلزم وصفة طبية  مثل ايبوبروفين.

- وضع الثلج على المنطقة المصابة للمساعدة في تخفيف الألم وتقليل الالتهاب.

- تشمل التدابير الأخرى التي قد توفر الراحة من آلام العضلات ما يلي:

- شد العضلات بلطف.

- تجنب الأنشطة عالية التأثير حتى بعد زوال آلام العضلات.

- تجنب جلسات رفع الأثقال حتى يتم حل آلام العضلات.

- القيام بأنشطة وتخفيف التوتر مثل اليوجا والتأمل لتخفيف التوتر.

 


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