اليوم السابع
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الأربعاء، 17 يونيو 2020 09:00 ص
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تصرفات خاطئة فى العزل المنزلى تعرضك لمشاكل صحية فى المستقبل

الأربعاء، 17 يونيو 2020 09:00 ص
تصرفات خاطئة فى العزل المنزلى تعرضك لمشاكل صحية فى المستقبل صورة ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى

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بعد انتشار فيروس كورونا والاغلاق المنزلى هناك بعض الاحتياطات التى ينصح دائما باتخاذها للوقاية من العدوى وتعزيز الحالة النفسية بسبب الاغلاق وعدم الخروج من المنزل، ولكن للأسف قد يخطأ الكثيرون فى تطبيق إجراءات الجلوس فى  المنزل بشكل صحيح من خلال العادات الصحية الغذائية الخاطئة والتصرفات التى تعرضهم لمشاكل نفسية وكل ذلك يؤثر على الصحبة بالسلب مستقبلا.

وحسب ما ذكره موقع  eatthis فأن أبرز التصرفات الخائطة التى يتبعها الكثيرون فى العزل المنزلى هى:

1:عدم الاهتمام بالمظهر وارتداء الملابس الانيقة داخل المنزل يعرضك لمشاكل نفسية وخصوصا السيدات يثر عليهن بالسلب ويسبب الاكتئاب والقلق.

2:العزلة والوحدة وعدم التواصل مع الاخرين حتى عبر الفيديو يؤثر بشكل كبير على الحالة النفسية ويسبب الاكتئاب والانطوائية الشديد، وقد يؤثر ذلك مستقبلا على صحة القلب.

3:الجلوس طول اليوم دون ممارسة التمارين الرياضية أو الحركة فى المنزل، من أخطر العادات السيئة التى تؤثر على الصحة وتسبب مشاكل فى القلب والسمنة المفرطة.

4:الاكثار من تناول الأطعمة الغير صحية والمليئة بالدهون والسكريات والزيوت،  فقد تعرضك لمرض السمنة والسكر وتؤثر على الصحة مستقبلا.

5:القلق المستمر والخوف قد يضعف جهازك المناعى ويعرضك للاكتئاب الشديد.

 


العزل المنزلى

عادات خاطئة

اكتئاب

وحدة

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