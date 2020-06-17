اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 17 يونيو 2020 08:24 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تحرير 519 مخالفة فى حملة مرورية مكبرة بالمنوفية

الأربعاء، 17 يونيو 2020 08:19 ص
تحرير 519 مخالفة فى حملة مرورية مكبرة بالمنوفية حملة مرورية - ارشيفية
المنوفية-محمد فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 

شنت مديرية أمن المنوفية، حملة مرورية مكبرة، تحت إشراف اللواء محمد ناجى أباظة مدير أمن المنوفية، واللواء مصطفى إبراهيم مدير إدارة المرور بالمحافظة، والعقيد تامر الأقصرى وكيل إدارة المرور، لتسيير الحركة المرورية .

وأسفرت الحملة عن تحرير519 مخالفة مرورية متنوعة، بينهم ضبط 8 دراجات نارية بدون لوحات معدنية، وفحص 9 سيارات خوفا من احتوائهم على مواد متفجرة.

كما شنت مدير أمن المنوفية ، حملة مكبرة على الظهير الصحراوى، برئاسة اللواء أسامة سعودى نائب مدير الأمن، أسفرت عن فحص 9 مزارع بدائرة مركز السادات، وفحص 27شخصا، كما تم فحص 10شقق مفروشة بمدينة شبين الكوم، وفحص 10أشخاص ، وتبين وجود عاطلين منهم هاربين من أحكام قضائية.

وأكد اللواء محمد ناجى أباظة مدير أمن المنوفية، على استمرار الحملات المرورية لتحقيق السيولة المرورية بشتى شوارع ومدن المحافظة، والطرق السريع بالمحافظة، بالإضافة إلى ضبط المخالفين والسيارات المخالفة.

 

وأضاف مدير أمن المنوفية، أننا نقوم بعمل حملات يومية على الطرق السريعة لعمل تحاليل للسائقين بالتنسيق مع مديرية الصحة ، وفى حالة ضبط أى سائق يثبت تعاطيه للمواد المخدرة يتم إلغاء الرخصة وتحرير محضرا له وعرضه على النيابة.

 

يأتي ذلك فى إطار تكثيف الجهود لعودة الأمن والانضباط للشارع بمحافظة المنوفية، قام قسم شرطة المرافق والوحدات التابعة له بحملات ودوريات لرفع الإشغالات بكافة قرى ومدن المحافظة وتنفيذ قوانين التنظيم واللوائح والقرارات المنظمة لها بالتعاون مع الإدارات المحلية بالمحافظة وتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بضرورة التنسيق بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومديرية الأمن لرفع وإزالة الإشغالات وتنفيذ القوانين واللوائح المنظمة لردع المخالفين ومنع أية تجاوزات تضر بمصلحة المواطنين.

 

 

 

 

 


اخبار مصريه

اخبار مصر

اخبار اليوم

اخبار الحوادث

مرور المنوفيه

محاضر

حمله مكبره

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ارتفاع حاد بحرارة الجو اليوم وطقس حار بأغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 39 درجة

ارتفاع حاد بحرارة الجو اليوم وطقس حار بأغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 39 درجة

قطار المحاكمات.. نظر دعوى اتهام الطيار أبو اليسر لمحمد رمضان بالإساءة لسمعته

قطار المحاكمات.. نظر دعوى اتهام الطيار أبو اليسر لمحمد رمضان بالإساءة لسمعته

22 عاما على رحيل إمام الدعاة الشيخ محمد متولى الشعراوى

22 عاما على رحيل إمام الدعاة الشيخ محمد متولى الشعراوى

خطوات بسيطة لإزالة الأحكام الجنائية من الحاسب الآلى لوزارة الداخلية.. تعرف عليها

خطوات بسيطة لإزالة الأحكام الجنائية من الحاسب الآلى لوزارة الداخلية.. تعرف عليها

الحصانة والاحتفاظ بالوظيفة أبرز حقوق عضو مجلس الشيوخ بالقانون الجديد

الحصانة والاحتفاظ بالوظيفة أبرز حقوق عضو مجلس الشيوخ بالقانون الجديد

اليوم.. أولى جلسات محاكمة محسن السكرى بتهمة "غسيل الأموال"

اليوم.. أولى جلسات محاكمة محسن السكرى بتهمة "غسيل الأموال"

التعليم تحدد عقوبة المتغيبين عن أعمال امتحانات الثانوية.. اعرف تفاصيلها

التعليم تحدد عقوبة المتغيبين عن أعمال امتحانات الثانوية.. اعرف تفاصيلها

جبروت رجل.. طرد زوجته لإنفاقها ألف جنيه على علاج أمه

جبروت رجل.. طرد زوجته لإنفاقها ألف جنيه على علاج أمه

انفوجراف.. الصحة تكشف نسب إصابات كورونا بين الرجال والسيدات والفئات العمرية

انفوجراف.. الصحة تكشف نسب إصابات كورونا بين الرجال والسيدات والفئات العمرية

كل ما تريد معرفته عن "محاولة اغتيال مدير أمن إسكندرية" بعد حكم المؤبد والإعدام

كل ما تريد معرفته عن "محاولة اغتيال مدير أمن إسكندرية" بعد حكم المؤبد والإعدام

6 شروط رئيسية للترشح لعضوية مجلس الشيوخ.. تعرف عليها

6 شروط رئيسية للترشح لعضوية مجلس الشيوخ.. تعرف عليها

كيف تؤمن وزارة الصحة امتحانات الثانوية العامة من عدوى كورونا × 9 معلومات

كيف تؤمن وزارة الصحة امتحانات الثانوية العامة من عدوى كورونا × 9 معلومات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة