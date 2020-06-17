تجديد حبس شخص لاتهامه بالتعدى على شقيقين بسلاح أبيض فى السيدة

كتب سليم على

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس شخص 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاشتراك مع 3 آخرين بالاعتداء على شقيقين بالأسلحة البيضاء بسبب تربية الخراف.

وطالبت نيابة السيدة زينب الجزئية، رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على ملابسات الواقعة وإعداد تقرير عن ذلك.

كما طالبت رجال المباحث بسرعة ضبط وإحضار المتهمين الآخرين المشتركين فى الواقعة.

كان رجال مباحث القاهرة، نجحوا فى القبض على أحد المتهمين فى واقعة الاعتداء على شقيقين وتشريحهما بالأسلحة البيضاء على يد 4 أشخاص بسبب الخلاف على تربية الخراف بالسيدة زينب.

وحددت المادتان رقما 240، و241، من قانون العقوبات، عقوبة كل من يتسبب فى عاهة مستديمة أو جروح أو ايذاء للغير خلال المشاجرات وهى الوصول للسجن المشدد.

وتنص المادة رقم 240 من قانون العقوبات، على أنه: "كل من أحدث بغيره جرحًا أوضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهةمستديمة يعاقب بالسجن من 3 سنين إلى 5 سنين، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 سنين إلى 10 سنين، ويضاعف الحد الاقصى للعقوبات المقررة إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى".

كما تنص المادة رقم 241 على أنه: "كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية، مدة تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصرى".