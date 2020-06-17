اليوم السابع
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الأربعاء، 17 يونيو 2020 10:32 م
خالد صلاح
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بورصة وول ستريت تغلق متباينة وسط قلق من قفزة جديدة فى الإصابات بفيروس كورونا

الأربعاء، 17 يونيو 2020 10:31 م
بورصة وول ستريت تغلق متباينة وسط قلق من قفزة جديدة فى الإصابات بفيروس كورونا وول ستريت
رويترز

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أغلقت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية متباينة اليوم الأربعاء مع تأثر السوق بأنباء عن قفزة في الإصابات بفيروس كورونا واحتمال جولة جديدة من الإغلاقات الاقتصادية، وهو ما ثبط تفاؤل المستثمرين بشأن علامات على تعاف اقتصادي.

وتخلى المؤشران ستاندر اند بورز500 وداو جونز الصناعي عن مكاسب سجلاها في وقت سابق من الجلسة وارتدا عن سلسلة مكاسب استمرت ثلاث جلسات. لكن أسهم التكنولوجيا دفعت المؤشر ناسداك إلى إغلاق مرتفع.

وأنهى داو جونز جلسة التداول منخفضا 170.37 نقطة، أو 0.65 بالمئة، إلى 26119.61 نقطة بينما تراجع المؤشر ستاندرد اند بورز500 القياسي 11.25 نقطة، أو 0.36 بالمئة، ليغلق عند 3113.49 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعا 14.41 نقطة، أو 0.15 بالمئة، إلى 9910.28 نقطة.

وهبطت أسهم أوراكل أكثر من 5 في المئة بعد أن أعلنت الشركة عن إيرادات فصلية أضعف من المتوقع، قائلة إن الإغلاقات المرتبطة بالجائحة دفعت زبائنها إلى تأجيل مشتريات.

 

 

 

 


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