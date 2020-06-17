بورسعيد تستعد لامتحانات الثانوية بالكمامات وكواشف قياس الحرارة خارج اللجان

بورسعيد محمد فرج

أكد د.نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد أنه أنهى توزيع الأدوار وإتمام الإجراءات الاحترازية للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد خلال امتحانات الشهادة الثانوية العامة.

وأضاف أنه تم توفير الكواشف الحرارية فضلا عن توزيع الكمامات على الطلاب قبل دخول اللجان الامتحانية كما سيتم تنظيم دخول الطلاب إلى اللجان فى طابور على أن يكون هناك مسافة بين كل طالب ووالأخر تقدر بمترين.

وناشد نبوى الطلاب والأهالى بعدم التكدس أمام أبواب اللجان والتزاحم عند الدخول أو عند الصعود على السلالم والتوجه إلى اللجان منوها إلى أنه تم زيادة عدد مقرات اللجان الإمتحانية للطلاب على أن يكون داخل كل لجنة فرعية بحد أقصى 14 طالبا للحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب.

فيما قال باهى أن الأحياء ستتولى عملية تعقيم لجان الامتحانات بصفة يومية عقب إنتهاء الفترة الزمنية المخصصة للامتحان مشيرا إلى أن مسئول الطب الوقائى سيتابع حالة الطلاب صحيا أولا بأول الصحى مع وجود سيارة الخدمات.

وأكد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لحماية الطلاب والملاحظين من إنتشار فيروس كورونا المستجد، تنفيذا لقرارات رئاسة مجلس الوزراء، إضاقة إنشاء غرفة عمليات مركزية بجانب غرف عمليات فرعية بالإدارات التعليمية فى سابقة هى الأولى من نوعها لمتابعة سير العملية الإمتحانية أولا بأول للتدخل السريع والحل الفورى لأى مشكلات قد تطرأ على الساحة.

وفى ذات السياق اكد أنه تم التنسيق بين الجهات الأمنية والأحياء ومديرية الصحة والسكان لإجراء وتنفيذ خطة التأمين الشاملة للعملية الإمتحانية كل حسب اختصاصه بالإضافة إلى توفير كمية إضافية من الكمامات طبية والمطهرات داخل كل لجنة مع التعقيم اليومى لمقرات اللجان وعددها 17 لجنة قبل وبعد انتهاء الامتحان.