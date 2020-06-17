اليوم السابع
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الأربعاء، 17 يونيو 2020 10:19 ص
خالد صلاح
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بلغاريا تسجل 112 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة بإجمالى 3453 حالة

الأربعاء، 17 يونيو 2020 09:22 ص
بلغاريا تسجل 112 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة بإجمالى 3453 حالة كورونا
أ ش أ

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أعلنت السلطات الصحية فى بلغاريا، اليوم الأربعاء، تسجيل 112 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالى عدد الإصابات فى البلاد إلى 3453 حالة.

وأفاد مقر العمليات الوطنى البلغارى - فى بيان، أوردته وكالة أنباء "صوفيا" اليوم - بأن الحالات النشطة للعدوى وصلت إلى 1455، بينما تماثل للشفاء التام من المرض 1817 شخصا، موضحا أنه يوجد حاليا فى المؤسسات الطبية فى بلغاريا 267 مريضاً، 13 منهم فى وحدات العناية المركزة، وزادت حالات الوفيات بمقدار 5 حالات خلال آخر 24 ساعة، مما رفع إجمالى الوفيات المرتبطة بالفيروس فى بلغاريا إلى 181 حالة.


كورونا

فيروس كورونا

أخبار كورونا

بلغاريا

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