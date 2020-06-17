بـ5 جنيهات إسترلينية.. هل تلجأ أوروبا إلى ديكساميثازون للقضاء على كورونا؟

كتبت فاطمة شوقى

توصل العلماء فى المملكة المتحدة إلى دواء يسمى "ديكساميثازون" لعلاج مصابى فيروس كورونا، والذى خفض من معدل الوفيات فى المستشفيات خاصة للذين يعانون من ضيق التنفس بنسبة الثلث تقريبا وخمس الأشخاص الذين يحتاجون إلى الأكسجين، وقالت صحيفة "لا تيرثيرا" الإسبانية إن سعره الرخيص، الذى يقدر بـ5 جنيهات إسترلينية أى ما يقارب 6.30 دولار أمريكى، مع مفعوله القوى تجاه حالات ضيق التنفس ستجعل أوروبا كلها تلجأ إليه فى الأيام المقبلة للانتهاء من أزمة كورونا.

وأشارت الصحيفة إلى أن الدواء يحتوى على مادة السترويد التي صنفت على أنها ناجحة جداً في علاج مرضى فيروس كورونا، حيث إنه يقلل من خطر الوفاة بنسبة الثلث للمرضى الذين يحتاجون لأجهزة التنفس الصناعي، وبنسبة الخمس للمرضى العاديين.

ويعتقد أن الدواء كان من الممكن أن ينقذ ما بين 4000 إلى 5000 آلاف شخص لو تم استخدامه فى وقت سابق من الوباء، كما أنه ذى فائدة كبيرة فى الدول الفقيرة التى تعانى من أعداد كبيرة من المرضى لرخص ثمنه.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم تجربة الدواء فى أكثر من 175 مستشفى فى جميع أنحاء المملكة المتحدة، بدعم من العاملين والأطباء، وخلال 28 يوما تراجع معدل الوفاة من 40% إلى 28% للأشخاص الذين يحتاجون للتنفس الصناعى، وبالنسبة للمرضى الذين يحتاجون للأكسجين فقلل خطر الموت من 25% إلى 20%، أما بالنسبة للمرضى الذين لا يحتاجون للتنفس الصناعى فـ41%، أما الذين يحتاجون للأوكسجين فـ25%، وللذين لا يحتاجون للتدخل التنفسي 13%.

ونقلت الصحيفة قول الدكتور بيتر هوربى من جامعة أكسفورد أن الديكساميثازون قلل من وفيات المرضى الذى أدخلوا المستشفى والذى يستخدمون التنفس الصناعى"، مضيفا "هو أول دواء ثبت أنه يحسن البقاء على قيد الحياة ولذلك فإنه من التوقع أن يصبح استخدامه شائها فى الفترة المقبلة".

وقال "ديكساميثازون غير مكلف ومتاح ويمكن استخدامه على الفور لإنقاذ الأرواح في جميع أنحاء العالم."

ويشرح الدكتور أليخاندرو جويرا ، المنسق الطبي لوحدة المرضى الحرجة في عيادة سيوداد ديل مار ، أنه "منذ بعض الوقت ، في جميع أنحاء العالم ، كنا نشك في أن الكورتيكوستيرويدات يمكن أن تقدم بعض المساعدة في علاج مرضى الفيروس، لأنه كان يستخدم مع أنواع أخرى من الأمراض، وعلى الرغم من أن النتائج كانت متغيرة ، إلا أنه يوجد اتجاه إيجابي نحو استخدامه، خاصة في حالات أمراض الرئة الحادة".