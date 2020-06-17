اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 17 يونيو 2020 11:56 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

بـ5 جنيهات إسترلينية.. هل تلجأ أوروبا إلى ديكساميثازون للقضاء على كورونا؟

الأربعاء، 17 يونيو 2020 10:26 ص
بـ5 جنيهات إسترلينية.. هل تلجأ أوروبا إلى ديكساميثازون للقضاء على كورونا؟ دواء كورونا
كتبت فاطمة شوقى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

توصل العلماء فى المملكة المتحدة إلى دواء يسمى "ديكساميثازون" لعلاج مصابى فيروس كورونا، والذى خفض من معدل الوفيات فى المستشفيات خاصة للذين يعانون من ضيق التنفس بنسبة الثلث تقريبا وخمس الأشخاص الذين يحتاجون إلى الأكسجين، وقالت صحيفة "لا تيرثيرا" الإسبانية إن سعره الرخيص، الذى يقدر بـ5 جنيهات إسترلينية أى ما يقارب 6.30 دولار أمريكى، مع مفعوله القوى تجاه حالات ضيق التنفس ستجعل أوروبا كلها تلجأ إليه فى الأيام المقبلة للانتهاء من أزمة كورونا.

وأشارت الصحيفة إلى أن الدواء يحتوى على مادة السترويد التي صنفت على أنها ناجحة جداً في علاج مرضى فيروس كورونا، حيث إنه يقلل من خطر الوفاة بنسبة الثلث للمرضى الذين يحتاجون لأجهزة التنفس الصناعي، وبنسبة الخمس للمرضى العاديين.

ويعتقد أن الدواء كان من الممكن أن ينقذ ما بين 4000 إلى 5000 آلاف شخص لو تم استخدامه فى وقت سابق من الوباء، كما أنه ذى فائدة كبيرة فى الدول الفقيرة التى تعانى من أعداد كبيرة من المرضى لرخص ثمنه.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم تجربة الدواء فى أكثر من 175 مستشفى فى جميع أنحاء المملكة المتحدة، بدعم من العاملين والأطباء، وخلال 28 يوما تراجع معدل الوفاة من 40% إلى 28% للأشخاص الذين يحتاجون للتنفس الصناعى، وبالنسبة للمرضى الذين يحتاجون للأكسجين فقلل خطر الموت من 25% إلى 20%، أما بالنسبة للمرضى الذين لا يحتاجون للتنفس الصناعى فـ41%، أما الذين يحتاجون للأوكسجين فـ25%، وللذين لا يحتاجون للتدخل التنفسي 13%.

ونقلت الصحيفة قول الدكتور بيتر هوربى من جامعة أكسفورد أن الديكساميثازون قلل من وفيات المرضى الذى أدخلوا المستشفى والذى يستخدمون التنفس الصناعى"، مضيفا "هو أول دواء ثبت أنه يحسن البقاء على قيد الحياة ولذلك فإنه من التوقع أن يصبح استخدامه شائها فى الفترة المقبلة".

وقال "ديكساميثازون غير مكلف ومتاح ويمكن استخدامه على الفور لإنقاذ الأرواح في جميع أنحاء العالم."

ويشرح الدكتور أليخاندرو جويرا ، المنسق الطبي لوحدة المرضى الحرجة في عيادة سيوداد ديل مار ، أنه "منذ بعض الوقت ، في جميع أنحاء العالم ، كنا نشك في أن الكورتيكوستيرويدات يمكن أن تقدم بعض المساعدة في علاج مرضى الفيروس، لأنه كان يستخدم مع أنواع أخرى من الأمراض، وعلى الرغم من أن النتائج كانت متغيرة ، إلا أنه يوجد اتجاه إيجابي نحو استخدامه، خاصة في حالات أمراض الرئة الحادة".


ديكساميثازون

دواء

بريطانيا

اوروبا

فيروس كورونا

كوفيد19

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 17-6-2020.. وعيار 24 يسجل 207.34 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 17-6-2020.. وعيار 24 يسجل 207.34 ريال

CNN : سرقة 2 مليار صفحة فى أكبر عملية اختراق للمخابرات الأمريكية

CNN : سرقة 2 مليار صفحة فى أكبر عملية اختراق للمخابرات الأمريكية

ضبط 4 الاف شخص اخترقوا حظر التجوال و2465 سيارة مخالفة

ضبط 4 الاف شخص اخترقوا حظر التجوال و2465 سيارة مخالفة

فيديو .. حكاية ضريح الشيخ محمد متولى الشعراوى فى الذكرى 22 لوفاته

فيديو .. حكاية ضريح الشيخ محمد متولى الشعراوى فى الذكرى 22 لوفاته

الأرصاد: الموجة الحارة تصل ذروتها اليوم .. وانخفاض 7 درجات غدا

الأرصاد: الموجة الحارة تصل ذروتها اليوم .. وانخفاض 7 درجات غدا

أخيرا.. الدورى الإنجليزى يعود الليلة.. عشاق البريميرليج يتنفسون الصعداء بعودة البطولة بمباراتين اليوم.. البداية بين أستون فيلا وشيفيلد بحضور تريزيجيه والمحمدى..وسهرة نارية بين مانشستر سيتى وأرسنال بملعب الاتحاد

أخيرا.. الدورى الإنجليزى يعود الليلة.. عشاق البريميرليج يتنفسون الصعداء بعودة البطولة بمباراتين اليوم.. البداية بين أستون فيلا وشيفيلد بحضور تريزيجيه والمحمدى..وسهرة نارية بين مانشستر سيتى وأرسنال بملعب الاتحاد

الزمالك يوافق على استقالة سامى الشيشيني من جهاز كارتيرون بسبب "كورونا"

الزمالك يوافق على استقالة سامى الشيشيني من جهاز كارتيرون بسبب "كورونا"

التعليم: لم نتلق أى طلبات تأجيل لامتحانات الثانوية العامة من الطلاب حتى الآن

التعليم: لم نتلق أى طلبات تأجيل لامتحانات الثانوية العامة من الطلاب حتى الآن

تأكيدا لـ"اليوم السابع"..استمرار وقف تصدير الكمامات ومستلزمات الوقاية 3 أشهر

تأكيدا لـ"اليوم السابع"..استمرار وقف تصدير الكمامات ومستلزمات الوقاية 3 أشهر

التعليم: تشكيل الغرفة المركزية لمتابعة امتحانات الثانوية بمشاركة عدة وزارات

التعليم: تشكيل الغرفة المركزية لمتابعة امتحانات الثانوية بمشاركة عدة وزارات

استقرار أسعار الذهب اليوم الأربعاء .. وعيار 21 يسجل 777 جنيها للجرام

استقرار أسعار الذهب اليوم الأربعاء .. وعيار 21 يسجل 777 جنيها للجرام

جاونتى وكمامة و كواشف حرارة..التعليم تعلن إجراءات تأمين طلاب الدبلومات

جاونتى وكمامة و كواشف حرارة..التعليم تعلن إجراءات تأمين طلاب الدبلومات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة