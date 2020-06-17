بريطانيا تشيد بعقار ديكساميثازون المضاد للالتهاب لعلاج كورونا

أشاد وزير الصحة البريطاني مات هانكوك اليوم الأربعاء باستخدام عقار من عائلة الستيرويدات يسمى ديكساميثازون في علاج مرضى فيروس كورونا، معتبرا ذلك أفضل نبأ حتى الآن فيما يتعلق بمواجهة التفشى.

وأظهرت التجارب السريرية التي أُعلنت أمس الثلاثاء أن ديكساميثازون، الذي يُستخدم كمضاد للالتهاب في أمراض أخرى مثل التهاب المفاصل، خفض معدل الوفيات بنحو الثلث بين أسوأ الحالات لمرضى كوفيد-19 ممن أُدخلوا المستشفيات.

وقال هانكوك لسكاي نيوز "إنه يزيد بالفعل فرص الشفاء بصورة كبيرة للغاية... إنه أحد أفضل الأنباء التي وردت إلينا خلال هذه الأزمة برمتها".

وأضاف أن متوسط الأشخاص الذين يمكن للشخص المصاب أن ينقل لهم العدوى أقل من واحد في جميع المناطق لكنه لم يوضح ما إذا كان يتحدث عن إنجلترا أو المملكة المتحدة بأكملها.