اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 17 يونيو 2020 10:15 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

بريطانيا تشيد بعقار ديكساميثازون المضاد للالتهاب لعلاج كورونا

الأربعاء، 17 يونيو 2020 09:33 ص
بريطانيا تشيد بعقار ديكساميثازون المضاد للالتهاب لعلاج كورونا مات هانكوك وزير الصحة البريطانى
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أشاد وزير الصحة البريطاني مات هانكوك اليوم الأربعاء باستخدام عقار من عائلة الستيرويدات يسمى ديكساميثازون في علاج مرضى فيروس كورونا، معتبرا ذلك أفضل نبأ حتى الآن فيما يتعلق بمواجهة التفشى.

وأظهرت التجارب السريرية التي أُعلنت أمس الثلاثاء أن ديكساميثازون، الذي يُستخدم كمضاد للالتهاب في أمراض أخرى مثل التهاب المفاصل، خفض معدل الوفيات بنحو الثلث بين أسوأ الحالات لمرضى كوفيد-19 ممن أُدخلوا المستشفيات.

وقال هانكوك لسكاي نيوز "إنه يزيد بالفعل فرص الشفاء بصورة كبيرة للغاية... إنه أحد أفضل الأنباء التي وردت إلينا خلال هذه الأزمة برمتها".

وأضاف أن متوسط الأشخاص الذين يمكن للشخص المصاب أن ينقل لهم العدوى أقل من واحد في جميع المناطق لكنه لم يوضح ما إذا كان يتحدث عن إنجلترا أو المملكة المتحدة بأكملها.

 


مات هانكوك

ديكساميثازون

بريطانيا

كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تأكيدا لـ "اليوم السابع"..استمرار وقف تصدير الكمامات ومستلزمات الوقاية 3 أشهر

تأكيدا لـ "اليوم السابع"..استمرار وقف تصدير الكمامات ومستلزمات الوقاية 3 أشهر

التعليم: تشكيل الغرفة المركزية لمتابعة امتحانات الثانوية بمشاركة عدة وزارات

التعليم: تشكيل الغرفة المركزية لمتابعة امتحانات الثانوية بمشاركة عدة وزارات

استقرار أسعار الذهب اليوم الأربعاء .. وعيار 21 يسجل 777 جنيها للجرام

استقرار أسعار الذهب اليوم الأربعاء .. وعيار 21 يسجل 777 جنيها للجرام

جاونتى وكمامة و كواشف حرارة..التعليم تعلن إجراءات تأمين طلاب الدبلومات

جاونتى وكمامة و كواشف حرارة..التعليم تعلن إجراءات تأمين طلاب الدبلومات

السكة الحديد:وصول الدفعة الـ4 للجرارات الأمريكية ميناء الإسكندرية خلال أيام

السكة الحديد:وصول الدفعة الـ4 للجرارات الأمريكية ميناء الإسكندرية خلال أيام

بورسعيد تستعد لامتحانات الثانوية بالكمامات وكواشف قياس الحرارة خارج اللجان

بورسعيد تستعد لامتحانات الثانوية بالكمامات وكواشف قياس الحرارة خارج اللجان

ارتفاع حاد بحرارة الجو اليوم وطقس حار بأغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 39 درجة

ارتفاع حاد بحرارة الجو اليوم وطقس حار بأغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 39 درجة

قطار المحاكمات.. نظر دعوى اتهام الطيار أبو اليسر لمحمد رمضان بالإساءة لسمعته

قطار المحاكمات.. نظر دعوى اتهام الطيار أبو اليسر لمحمد رمضان بالإساءة لسمعته

22 عاما على رحيل إمام الدعاة الشيخ محمد متولى الشعراوى

22 عاما على رحيل إمام الدعاة الشيخ محمد متولى الشعراوى

خطوات بسيطة لإزالة الأحكام الجنائية من الحاسب الآلى لوزارة الداخلية.. تعرف عليها

خطوات بسيطة لإزالة الأحكام الجنائية من الحاسب الآلى لوزارة الداخلية.. تعرف عليها

الحصانة والاحتفاظ بالوظيفة أبرز حقوق عضو مجلس الشيوخ بالقانون الجديد

الحصانة والاحتفاظ بالوظيفة أبرز حقوق عضو مجلس الشيوخ بالقانون الجديد

اليوم.. أولى جلسات محاكمة محسن السكرى بتهمة "غسيل الأموال"

اليوم.. أولى جلسات محاكمة محسن السكرى بتهمة "غسيل الأموال"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة