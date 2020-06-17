انخفاض عدد السياح الأجانب فى اليابان لأدنى مستوى منذ عام 1964 بسبب كورونا

وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، اليوم الأربعاء، أنه وفقا للهيئة القومية للسياحة اليابانية، فإن هذا الرقم هو الأدنى منذ عام 1964، عندما بدأت الحكومة في تجميع مثل هذه الإحصاءات بانخفاض 9ر99 % عن العام السابق ومقارنة بعدد السياح في إبريل الماضي والذي بلغ آنذاك 2900.

ووفقا للبيانات الأولية، يعد هذا الانخفاض هو التراجع الشهري الثامن على التوالي، حيث تفرض اليابان قيودا على السفر عالميا وسط انتشار فيروس كورونا.

يشار إلى أنه بينما تدرس حكومة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في تخفيف قيود دخول البلاد جزئيا، فإنها تركز الآن على تنشيط السياحة الداخلية.

وكان رئيس المجلس اليابانى للأمراض المعدية كازوهيرو تاتيدا، حذر اليوم الأربعاء، المواطنين اليابانيين من التوانى فى أخذ الحيطة واتباع الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد /كوفيد-19/، إذ كشفت الفحوص الحكومية أن معظم الأفراد يفتقرون إلى الأجسام المضادة وهم معرضون لخطر الإصابة بالفيروس في موجة ثانية من العدوى.