اليوم السابع
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الأربعاء، 17 يونيو 2020 09:55 م
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النيابة تواجه عصابة الاتجار بالبشر بمحضر التحريات الأمنية والأحراز المضبوطة

الأربعاء، 17 يونيو 2020 09:00 م
النيابة تواجه عصابة الاتجار بالبشر بمحضر التحريات الأمنية والأحراز المضبوطة تجارة أعضاء
كتبت أمنية الموجي

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تباشر النيابة العامة، التحقيق مع 6 متهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص فى إستقطاب المواطنين للإتجار بالأعضاء البشرية، والإشراف الكامل على كافة التحاليل والإجراءات لنقل وزراعة الأعضاء مستغلين أحد المراكز الطبية فى إجراء تلك العمليات مقابل مبالغ مالية.

وتواجه النيابة المتهمين بمحضر التحريات الأمنية التي كشفت عن ممارستهم نشاط إجرامي تخصص في ارتكاب جرائم الاتجار بالأعضاء البشرية، كما تواجههم بمحضر الضبط والتفتيش والأحراز المضبوطة بحوزة المتهمين، والتي ضمت هواتف محمولة تحوى عدد من الرسائل تؤكد نشاطهم الإجرامى – أوراق مثبت بها حسابات تحاليل وفحوصات طبية بأسماء مختلفة – روشتة علاج لعملية زرع وتكلفتها المالية – 9 إيصالات توريد مبالغ مالية – صور ضوئية لمحاضر تبرع كلى بأسماء مختلفة – مجموعة من الأوراق خاصة بعملية جراحية لأحد الأشخاص – صور ضوئية لبطاقات رقم قومى بأسماء مختلفة – صور ضوئية لإقرار تنازل بين المتلقى والمتبرع – صور ضوئية لعدد 2 شيك بنكى - تحاليل طبية وأشعة بأسماء مختلفة – 5 كروت إئتمانية لبنوك مختلفة – رخصة قيادة بإسم أحد المتهمين – حوالات بريدية – العديد من إيصالات الأمانة منها موقع على بياض – صور لشهادات ميلاد).

يشار إلي أنه عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام، أمكن ضبط (5 أشخاص) ، وبتفتيش مساكن المتهمين عثر على (3 هواتف محمولة تحوى عدد من الرسائل تؤكد نشاطهم الإجرامى – أوراق مثبت بها حسابات تحاليل وفحوصات طبية بأسماء مختلفة – روشتة علاج لعملية زرع وتكلفتها المالية – 9 إيصالات توريد مبالغ مالية – صور ضوئية لمحاضر تبرع كلى بأسماء مختلفة – مجموعة من الأوراق خاصة بعملية جراحية لأحد الأشخاص – صور ضوئية لبطاقات رقم قومى بأسماء مختلفة – صور ضوئية لإقرار تنازل بين المتلقى والمتبرع – صور ضوئية لعدد 2 شيك بنكى - تحاليل طبية وأشعة بأسماء مختلفة – 5 كروت إئتمانية لبنوك مختلفة – رخصة قيادة بإسم أحد المتهمين – حوالات بريدية – العديد من إيصالات الأمانة منها موقع على بياض – صور لشهادات ميلاد )، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالتهم للنيابة العامة للتحقيق.


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