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النقل: نقلنا 374 ألف راكبا عبر قطارات السكة الحديد أمس

الأربعاء، 17 يونيو 2020 06:35 م
النقل: نقلنا 374 ألف راكبا عبر قطارات السكة الحديد أمس قطارات السكة الحديد - أرشيفية
كتب رضا حبيشى

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قالت وزارة النقل إن عدد ركاب السكة الحديد بلغ أمس الثلاثاء 374 ألف راكب عبر تشغيل 701 رحلة قطار بخطوط المسافات الطويلة والقصيرة على مستوى الهيئة.

وتواصل هيئة السكة الحديد تنفيذ حملة موسعة لتطهير القطارات والمحطات وتعقيمها ضد فيروس كورونا، ضمن إجراءات وزارة النقل للمحافظة على القطارات والمحطات نظيفة دائما ضد فيروس كورونا، حيث يقوم عمال النظافة بتطهير وتعقيم القطارات ودورات المياه بها، مع تعليق ملصقات فى المحطات والقطارات للتوعية بالفيروس وأعراضه وكيفية التصرف فى حالة شعور الراكب بأعراض محتملة للفيروس، مع التأكيد على ارتداء الكمامات.

وقالت المنشورات التى تم لصقها فى المحطات والقطارات إن الحالات المشتبه فى إصابتها هى أى شخص يعانى من ارتفاع درجة الحرارة حتى 38 درجة مئوية فأكثر بجانب وجود كحة، أو أى مخالط لحالة مؤكدة لفيروس كورونا المستجد أو أحد العاملين أو المترددين على أماكن تقديم الرعاية الصحية التى تم الإبلاغ عن وجود حالات إصابة مؤكدة بها أو أى مريض كان محجوز بالمستشفى وله تاريخ سفر بالخارج.

وأضافت المنشورات أن الحالات المؤكدة هى المشتبهة التى تم تأكيد إصابتها معمليا بعدوى فيروس كورونا، مؤكدة أن أى حالات مؤكد يشتبه فى إصابتها أو ظهور أعراض الفيروس عليها يتم الإبلاغ عنها عبر الخط الساخن لوزارة الصحة رقم 105.


السكة الحديد

كورونا

ركاب السكة الحديد

القطارات

اخبار مصر

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