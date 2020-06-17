اليوم السابع
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الموجة الحارة تنكسر.. تعرف على توقعات الطقس ودرجات الحرارة غدا بالجمهورية

الأربعاء، 17 يونيو 2020 04:53 م
الموجة الحارة تنكسر.. تعرف على توقعات الطقس ودرجات الحرارة غدا بالجمهورية الطقس
كتب محمود راغب

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تصل الموجة الحارة التي تشهدها البلاد اليوم الأربعاء لذروتها حيث تصل درجات الحرارة العظمى بالقاهرة 39 درجة ، ليسود طقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء بالجمهورية، وسط توقعات بأن تنتهى هذه الموجة مع نهاية هذا اليوم لتعود مجدد درجات الحرارة لمعدلاتها من غدا الخميس.
 
وينشر "اليوم السابع" لقرائه توقعات حالة الطقس غدا الخميس ، حيث تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة عن اليوم الأربعاء .
 
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، غدا الخميس، أن تشهد القاهرة الكبرى طقس معتدل نهارا لطيف ليلا وشبورة مائية صباحا ، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، فيما يشهد الوجه البحرى أيضا طقس معتدل نهارا لطيف ليلا وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة، والسواحل الشمالية الغربية تشهد طقس معتدل نهارا لطيف ليلا، والرياح نشطة تؤدى لاضطراب الملاحة البحرية .
 
ومن المتوقع أن تشهد السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء طقسا معتدل نهارا لطيف ليلا وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة تنشط أحيانا ، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر يسود طقس حار نهارا معتدل ليلا والرياح نشطة تؤدى لاضطراب الملاحة البحرية، وشمال الصعيد يكون الطقس مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا والرياح نشطة ، فيما يشهد جنوب الصعيد طقس شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.
 
وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس، العظمى بالقاهرة الكبرى 32 درجة والصغرى 21 درجة، والوجه البحرى العظمى 32 درجة والصغرى 21 درجة، والسواحل الشمالية الغربية العظمى 27 درجة والصغرى 20 درجة، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء العظمى 27 درجة والصغرى 22 درجة، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر العظمى 36 درجة والصغرى 26 درجة،  وشمال الصعيد العظمى 33 درجة والصغرى 23 درجة، وجنوب الصعيد العظمى 41 درجة والصغرى 27 درجة.
 
 

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