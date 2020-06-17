اليوم السابع
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الأربعاء، 17 يونيو 2020 08:58 م
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الممثل التجاري الأمريكى يؤيد الرسوم الجمركية لتعزيز الإنتاج المحلى من المعدات الطبية

الأربعاء، 17 يونيو 2020 08:42 م
الممثل التجاري الأمريكى يؤيد الرسوم الجمركية لتعزيز الإنتاج المحلى من المعدات الطبية لايتهايزر
رويترز

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 قال الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر اليوم الأربعاء إنه يعتقد أن المنتجات الطبية اللازمة لمكافحة الجائحة الحالية لفيروس كورونا وأي تفشيات في المستقبل يجب أن تصنع محليا وإنه يؤيد زيادة الرسوم الجمركية على تلك المنتجات.

وأبلغ لايتهايزر جلسة استماع في مجلس النواب الأمريكي أنه لا يؤيد خفض الرسوم الجمركية على المنتجات الطبية الضرورية مثلما اقترح الاتحاد الأوروبي ودول أخرى، مجادلا بأن ذلك سيزيد من انتقال الإنتاج إلى الخارج.

وقال لايتهايزر إنه "يؤيد إلى حد بعيد زيادة الرسوم الجمركية على الأشياء التي نحتاجها في إطار خطة شاملة لضمان أننا في المرة القادمة سيكون لدينا قدرات التصنيع المحلية في هذه المجالات".

 

 

 
 

 


لايتهايزر

الممثل التجارى الامريكى

المعدات الطبيه

الولايات المتحده

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