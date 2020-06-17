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المفوضية الأوروبية: لم نصل لمنتصف الطريق بعد فى إتمام اتفاق بريكست

الأربعاء، 17 يونيو 2020 05:29 م
المفوضية الأوروبية: لم نصل لمنتصف الطريق بعد فى إتمام اتفاق بريكست بريكست
كتب أحمد عرفة

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أعلنت المفوضية الأوروبية، أنه لم يتم الوصول إلى منتصف الطريق بعد في إتمام اتفاق بريكست، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، اليوم الأربعاء، عن أن أوروبا فى طريقها للخروج من الأزمة الصحية الناجمة عن تفشى فيروس كورونا، وفقا لموقع روسيا اليوم.

وأشارت رئيسة المفوضية الأوروبية، إلى عرض استراتيجية الاتحاد الأوروبى بشأن اللقاحات، موضحة أن اقتصاد أوروبا ستستأنف بأقصى سرعة وستعود حياتنا إلى طبيعتها، فقط عندما يكون لدينا لقاح فعال وآمن ضد هذا الفيروس.

وتابعت رئيسة الجهاز التنفيذي الأوروبى: عندما ضربتنا الأزمة فى شهر فبراير، كانت بداية أزمة صحية، وبعد بضع محاولات، كل على حدة، من الدول الأعضاء للاستجابة، اجتمعت أوروبا بسرعة وتصدت لهذا التحدى غير المسبوق، وأوروبا على وشك الخروج من هذه الأزمة، ولكن من الواضح بالفعل أن العالم كله سيصل إلى نقطة تحول عندما يتقاطع الجانبان الصحى والاقتصادى.


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بريطانيا

المفوضيه الاوروبيه

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