اليوم السابع
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المجلس الأعلى للآثار يعين مديرا جديدا لمتحف الإسكندرية القومى

الأربعاء، 17 يونيو 2020 03:26 م
المجلس الأعلى للآثار يعين مديرا جديدا لمتحف الإسكندرية القومى مصطفى وزيرى الامين العام للمجلس الاعلى للاثار
كتبت آمال رسلان 

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أصدر الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، قراراً بتكليف الدكتور باسم ابراهيم محمد للعمل مديراً عاماً لمتحف الإسكندرية القومى حيث كان يعمل مفتش أول بقطاع الآثار المصرية، بالإضافة إلى تكليف علاء عبد الحليم للعمل مديرا عاماً لمتحف سوهاج، والذي كان يعمل كبير مفتشي منطقة آثار الشيخ حمد بسوهاج بقطاع الآثار المصرية. 

يأتى ذلك إطار حرص المجلس الأعلى للآثارعلى تمكين شباب العاملين به والعمل على رفع قدراتهم وإكسابهم خبرات لترقي المناصب القيادية. وخلال الاسبوعين المقبل تستعد وزارة السياحة والاثار لعودة فتح المناطق الأثرية، وذلك بعد أن تم اغلاقها فى مارس الماضى على خلفية اجراءات الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار أن عدة مواقع أثرية رئيسية سوف يتم فتحها في شهر يوليو القادم، وتشمل 8 مواقع فى أربع محافظات بالتوازى مع العودة التدريجية للسياحة الخارجية، لافتا إلى أن الفتح سيتم على مراحل وتدريجيا.

واتخذت الدولة المصرية إجراءات عديدة من أجل عودة السياحة مجددا بعد الازمة التى ألمت بها نتيجة الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، تلك الجهود أسفرت عن خطوة إيجابية اعلن عنها مجلس الوزراء الخميس الماضى بفتح السياحة الدولية لثلاث محافظات فى الاول من يوليو. يأتى هذا بالاضافة إلى أن الوزارة ستقوم بافتتاح عدد من المشاريع الاثرية الهامة خلال الفترة المقبلة، و يصل عددها إلى 9 افتتاحات لمتاحف  اثرية بمحافظات مصر المختلفة، وستتم جميعها خلال ال60 يوما المقبلة، وتشمل قصر البارون إمبان في مصر الجديدة، متحف شرم الشيخ (جزئي)، متحف كفر الشيخ، متحف الحضارة المصرية في الفسطاط، متحف المركبات الملكية في بولاق، ميدان التحرير، موكب المومياوات الملكية، متحف العاصمة الإدارية الجديدة، متحف المطار وأهم المناطق الاثرية التى سيتم فتحها فى المرحلة الاولى بداية يوليو، منطقة الأهرامات الأثرية بالجيزة، المتحف المصرى بالتحرير، قلعة صلاح الدين الأيوبي، معابد الكرنك والاقصر، معبدى فيلة و أبو سمبل بأسوان، متحف الغردقة الأثرى.


الاثار

الاعلى للاثار

متحف الاسكندرية

اخبار مصر

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