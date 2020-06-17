المؤبد لعاطل فى اتهامه بالسطو على مزرعة دواجن بالشرقية وقتل عامل

الشرقية -فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، فى جلستها المنعقدة اليوم، عاطل بالسجن المؤبد لقيامه بالاشتراك مع أخرين سبق محاكمتهم بالسطو على مزرعة دواجن وقتل أحد عمالها، صدر الحكم برئاسة المستشار إبراهيم عبد الحي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين تامر ممدوح سليم، ومحمد ماهر رشاد، وسكرتارية محمد فاروق، وأحمد غريب.

تعود أحداث القضية 3786 لسنة 2014 جنايات مركز شرطة منيا القمح، المقيدة برقم 700 كلي جنوب الزقازيق،، عندما تلقى مدير أمن الشرقية إخطارا من مدير المباحث الجنائية يفيد بلاغا من مستشفى منيا القمح العام بوصول " محمد س ع" 30 سنة إلي مستشفى منيا القمح جثة هامدة، وأقر شقيقه ويدعى " محمود س ع" 27 سنة مربى دواجن مقيم شبرا العنب مركز منيا القمح، أثناء تواجده بمزرعة الدواجن رفقة شقيقه المتوفى، تناهى إلي سمعهما أصوات إطلاق أعيرة نارية واقتحام أشخاص ملثمين للمزرعة للسطو عليها، وأثناء محاولة المجنى عليه استطلاع الأمر ومقاومتهم قاموا بالتعدى عليه بأعيرة نارية أدوت بحياته، وقاموا بسرقة المزرعة وهاتف المجنى عليه وأموال من المزرعة وإصابة شقيقه.

وتبين من تحريات ضباط مباحث منيا القمح، قيام " عبد الله ط ع ع" مقيم الصنافين القبلية مركز منيا القمح بالإشتراك في إرتكاب الواقعة مع أخرين سبق محاكمتهم وقام بعمل إعادة إجراءت، وإحالته النيابة لمحكمة الجنايات التى قضت بمعاقبته بالسجن المؤبد.