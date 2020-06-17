الكنيسة تحتفل بعيد جلوس البابا ديمتريوس الثانى

تحتفل الكنيسة القبطية اليوم الأربعاء، بعيد البابا ديمتريوس الثانى البطريرك رقم 111، الذى نتعرف عليه في النقاط التالية:
- ولد هذا الأب ببلدة دلجا محافظة المنيا وترهب بدير القديس مقاريوس ولما تنيح رئيس الدير اختاروه للرئاسة،
- ونظرا لما اتصف به من حسن الصفات رسموه بطريركا
- وقد أكمل بناء الكنيسة المرقسية الكبرى و حضر الاحتفال بفتح قناة السويس
- ونال حسن الالتفات من السلطان عبد العزيز، إنه عندما تقدم منه هذا البابا للسلام عليه، قبله علي صدره ففزع السلطان من ذلك، فوثب الحجاب عليه ثم سألوه قائلين : لماذا فعلت هكذا ؟ فقال : إن كتاب الله يقول : قلب الملك في يد الرب (ام ٢١ : ١)، فأنا بتقبيلي هذا قد قبلت يد الله،
- فسر السلطان من حسن جواب البابا وأنعم عليه بكثير من الأراضي الزراعية لمساعدة الفقراء والمدارس
- وقد طاف البطريرك في باخرة حكومية متفقدا كنائس الوجه القبلي
- وبعد ان أكمل في الرئاسة سبع سنين وسبعة أشهر وسبعة أيام تنيح بسلام ليلة سنة ١٨٧٠ م،
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