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القوى العاملة: صرف 31 مليون جنيه المنحة الرئاسة لـ 63 ألف عامل غير منتظم بالجيزة

الأربعاء، 17 يونيو 2020 11:23 ص
القوى العاملة: صرف 31 مليون جنيه المنحة الرئاسة لـ 63 ألف عامل غير منتظم بالجيزة محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتب محمود راغب

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أعلن وزير القوى العاملة  محمد سعفان، أن مديرية القوى العاملة بمحافظة الجيزة تابعت صرف المنحة الرئاسة للعمالة غير المنتظمة وقدرها 500 جنيه فى دفعها الأولى، حيث تم صرف 31 مليونا 740 جنيها لنحو 63 ألفا و480 عاملا من 9 فروع للبنك الزراعى المصرى.

تلقى الوزير تقريرا بذلك من  محمد عيسى، وكيل الوزارة مديرية المديرية فى هذا الخصوص عن ما تم خلال مايو الماضى، أشار فيه إلى تم صرف منح رعاية اجتماعية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بوحدة العمالة بالمديرية لـ  5 منحة زواج ، و 18 منحة مولود.

وأشار إلى أن المديرية قامت فى مجال علاقات العمل ببحث 6 شكاوى فصل عمال أسفرت عن تسوية حالة واحدة ومثلها باتخاذ إجراء قانونى، وتم منح مهلة لـ 4 شكاوى، وبحث  شكوى مطالب عمالية.

كما قامت المديرية بمتابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم وموقف العمالة في 312 منشأة ، منها 197 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية، فضلا عن متابعة تخفيض أعداد العمالة اليومية لـ  115 منشأة  من خلال مكاتب التفتيش العمالى.


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