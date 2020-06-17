اليوم السابع
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الأربعاء، 17 يونيو 2020 03:47 م
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العثور على جثة سيدة مجهولة الهوية فى الغربية

الأربعاء، 17 يونيو 2020 03:28 م
العثور على جثة سيدة مجهولة الهوية فى الغربية العثور على جثة - أرشيفية
الغربية محمد طارق

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عثر الأهالى على جثة لسيدة مجهولة الهوية تطفو أعلى بحر قرية محلة الزيات التابع لدائرة مركز سمنود في محافظة الغربية ، وعلى الفور تم إبلاغ الأجهزة الأمنية .

تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية ، اخطارا من مأمور قسم مركز سمنود ، بورود بلاغات من شرطة النجدة تفيد بعثور الأهالى على جثة لسيدة تطفو أعلى البحر الواقع بين محلة زياد وكوبرى عماشة ، وانتقلت قوات الانقاذ النهرى إلى موقع الحادث وتم انتشال الجثة وتبين أنها لسيدة مرتدية كامل ملابساها ولا يوجد معها أى أثبات شخصية ولا يوجد أثار عنف على جسدها ، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنشاوى لتحديد أسباب الوفاة ووجود شبه جنائية من عدمه ، وتحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .
 
وكانت أسرة مكونة من 5 أشخاص أصيبت اثر انقلاب سيارة ملاكي كانت تقلهم على الطريق كفر الشيخ الدولي بالقرب من مدخل مدينة طنطا ، وتم نقل المصابين إلى مستشفى طنطا الجامعي .
 
تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغا يفيد انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الدولي كفر الشيخ بالقرب من مدخل مدينة طنطا وأسفرت عن وجود إصابات
 
على الفور انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة لمحل البلاغ وتم استدعاء 5 سيارات إسعاف ونقل المصابين إلى المستشفى  طنطا الجامعي وهم: "جمال ح " 60 سنة ، و"كريمه ج"  55 سنه ،و" فريال ج" 35 سنه ،و"سامح جم" 40 سنه ،و" ذياد س" 9 سنوات ، وجيعهم مقيمين بشارع محب بطنطا .
 
وتبين من الفحص المبدئي تفاوت الإصابات ما بين كسور وجروح وسحاجات واشتباه ما بعد الارتجاج، وتم تقديم الإسعافات الأولية، في الوقت الذى تم فيه رفع السيارة من الطريق وتسيير حركة المرور، وتحرير محضر بالواقعة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .
 
 
 

 


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