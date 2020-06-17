الصين تلغى 1255 رحلة جوية فى بكين بسبب كورونا

وكالات

ألغت الصين، 1255 رحلة بمطارين في بكين ، اليوم الأربعاء، بسبب تأثير فيروس كورونا في العاصمة.

وووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، ذكرت صحيفة الشعب اليومية، أن تلك الرحلات تمثل نحو 70% من إجمالي الرحلات المقررة.

وأعلنت السلطات في مدينة بكين عاصمة الصين، رصد 31 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا حتى نهاية 16 يونيو ، ارتفاعا من 27 حالة في اليوم السابق وذلك في الوقت الذي تسعى فيه المدينة للحد من انتشار المرض.

وقالت هيئة الصحة بالمدينة في بيان نشر في حسابها على موقع ويبو الصيني للتواصل الاجتماعي إن 19 من الحالات الجديدة تم رصدها في منطقة فنجتاى بجنوب غرب البلاد، حيث ظهرت الإصابات الجديدة الأسبوع الماضي