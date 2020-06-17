وأوضح أنه من بين الحالات التي رصدت خلال الـ24 ساعة الماضية، 317 حالة لمواطنين كويتيين، بنسبة 55.13% من اجمالي عدد المصابين، فيما بلغت نسبة باقي المصابين من مختلف الجنسيات 44.86%.



وأضاف السند أنه فيما يخص آخر المستجدات في العناية المركزة، فقد بلغ عدد من يتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة 190 حالة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه تم اجراء 2885 مسحة مخبرية خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المسحات 343 ألفا و27 مسحة.



وجدد الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدعوة للمواطنين والمقيمين الالتزام بالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، وتوصيات وقرارات وزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة، التي تستهدف احتواء الفيروس والقضاء عليه، موصيا بالمداومة على الأخذ بكافة وسائل وطرق الوقاية من المرض، ومتابعة الحسابات الرسمية المعتمدة حول آخر المستجدات والتطورات.



وكانت وزارة الصحة الكويتية، قد أعلنت أمس الثلاثاء، تسجيل 5 حالات وفاة، و527 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات الى 303 حالات، واجمالي عدد المصابين الى 36 ألفا و958 حالة حتى يوم أمس.