الصحة العالمية: سلطنة عمان تطلق "حلول تكنولوجية" لتتبع حركة وانتشار كورونا

كتبت أمل علام

كشفت منظمة الصحة العالمية، فى بيان لها، أنه يتم حاليا استخدام التكنولوجيا لاحتواء فيروس كورونا COVID-19 في سلطنة عمان، موضحة أن سلطنة عمان أطلقت بعض أقوى الحلول التكنولوجية التي تم نشرها حتى الآن في الشرق الأوسط لتتبع حركة وانتشار فيروس كورونا COVID-19 وضمان امتثال المريض لإجراءات العزل، في محاولة لاحتواء المرض في البلد.



اقوى التكنولوجيا

وأضافت المنظمة، أن النظام المسمى Tarassud Plus ، هو مزيج من تطبيق الهاتف المحمول باستخدام الذكاء الاصطناعي، مع ميزات محسنة تتضمن إحصاءات فيروس كورونا COVID-19 محدثة، وإرشادات وأفضل الممارسات لمنع انتشار العدوى، موضحة أن التطبيق يتيح أيضًا الوصول إلى الخطوط الساخنة الطبية، وموظفي الدعم حتى يتمكن المرضى من مناقشة أعراضهم وتوجيههم إلى المرافق حيث يمكنهم الحصول على الرعاية، بمجرد تشخيص المرضى، يضمن سوار" اسورة" التتبع الطبي المتصل بالتطبيق بقائهم في المنزل طوال فترة عزلهم.

قال الدكتور جعفر حسين، ممثل منظمة الصحة العالمية بالإنابة في عُمان، "مع خروج الدول حول العالم من عمليات الإغلاق، يجب أن نظل يقظين، فقط من خلال الاختبارات واسعة النطاق وتتبع الاتصال ومراقبة الفيروس يمكننا ضمان بقاء منحنيات العدوى مسطحة، وإنقاذ الأرواح.

وأضاف أن التطبيق متاح باللغات العربية، والإنجليزية، والهندية، والبنغالية، والأوردو، في محاولة لتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين في عمان، تم تنزيله عشرات الآلاف من المرات.

قال الدكتور عادل الوهيبي، مدير المراقبة بوزارة الصحة العمانية: "المعلومات حاسمة إذا أردنا مكافحة الفيروس التاجي بشكل فعال، وهذا النوع من البيانات الوبائية سيساعدنا على فهم كيفية انتشاره بشكل أفضل، مع الحد من الإصابات الجديدة لفيروس كورونا".

وأضاف، أنه حتى 16 يونيو، أبلغت عمان عن 25،269 حالة إصابة بفيروس كورونا ـ COVID-19و 114 حالة وفاة، وقد تعافى ما مجموعه 11.089 شخصًا، مع زيادة عدد الحالات المبلغ عنها، يساعد الذكاء الاصطناعي المستخدم في التطبيق المتخصصين في مجال الصحة العامة على تقنين الحالات المشتبه فيها والاطلاع على الحالات الأكثر أهمية.

يمكن استخدام النظام الأساسي لمكافحة المعلومات الخاطئة حول انتشار الفيروس، وإذا تم توزيعه على نطاق أوسع، يمكن أن يساعد في الحد من تفشي المرض في المستقبل من خلال الكشف المبكر عن الأعراض، وتتبع الاتصال الفعال، ويقول المسؤولون إنه قد يستخدم في المستقبل لضمان عدم تمكن الأفراد الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس التاجي من الوصول إلى الأماكن المزدحمة مثل مراكز التسوق والمساجد.

أنشأت العاصمة مسقط مركزًا لإدارة العمليات يعمل على مدار الساعة لفحص بيانات فيروس كورونا COVID-19 وإجراء مراقبة وبائية لتتبع انتشار الفيروس بشكل فعال.

قال الدكتور سيف العبري، المدير العام للأمراض السارية ومراقبة الأمراض في وزارة عُمان: "إن ثروة المعلومات التي يتم الحصول عليها من المراقبة الفعالة والرصد وتتبع الاتصال ستضمن أن عمان مستعدة أيضًا لأي فاشيات مستقبلية لحماية السكان على نطاق أوسع"..

يذكر أن منظمة الصحة العالمية، أعلنت اليوم الموافق 17 يونيو، أن حالات الإصابة بفيروس كورونا التي تم تأكيدها على مستوى العالم بلغت أكثر من 8 مليون إصابة على مستوى العالم، حتى اليوم الموافق 17 يونيو، كما بلغت عدد الوفيات العالمية حوالى 439 487 ألف شخص.