الصحة السورية تسجل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

دمشق (أ ش أ)

أعلنت وزارة الصحة السورية اليوم الأربعاء، تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس في البلاد إلى 7 حالات.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية (سانا) - أن إجمالي الإصابات المسجلة بفيروس كورونا بلغ حتى اليوم 177 حالة، وبلغ إجمالي حالات التعافي 78 حالة.

وكانت وزارة الصحة السورية، تسلمت، دفعة ثانية من المساعدات الطبية مقدمة من الصين تشمل ألبسة طبية واقية للاستعمال مرة واحدة وكمامات ونظارات واقية ووسائل ومواد تعقيم وأجهزة قياس حرارة إضافة إلى وسائل حماية للكوادر الطبية المكلفة بالتصدي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).