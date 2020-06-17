اليوم السابع
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الصحة السورية تسجل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

الأربعاء، 17 يونيو 2020 02:22 م
الصحة السورية تسجل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا مصابون بكورونا
دمشق (أ ش أ)

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أعلنت وزارة الصحة السورية اليوم الأربعاء، تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس في البلاد إلى 7 حالات.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية (سانا) - أن إجمالي الإصابات المسجلة بفيروس كورونا بلغ حتى اليوم 177 حالة، وبلغ إجمالي حالات التعافي 78 حالة.

وكانت وزارة الصحة السورية، تسلمت، دفعة ثانية من المساعدات الطبية مقدمة من الصين تشمل ألبسة طبية واقية للاستعمال مرة واحدة وكمامات ونظارات واقية ووسائل ومواد تعقيم وأجهزة قياس حرارة إضافة إلى وسائل حماية للكوادر الطبية المكلفة بالتصدي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأشارت وزارة الصحة - في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية - إلى أن ذلك يأتي في إطار العلاقات المتميزة بين البلدين، حيث تسلمت الدفعة الأولى من المساعدات من الصين في الـ 15 من أبريل الماضي وتضمنت أطقم اختبارات لتشخيص الإصابة بفيروس كورونا، كما تم سابقا تبادل للخبرات الطبية عبر الإنترنت بين الأطباء في كلا البلدين بما يتعلق بمواجهة الفيروس المستجد.

 

 


فيروس كورونا

سوريا

الصحه السوريه

كورونا

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