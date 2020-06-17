اليوم السابع
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الأربعاء، 17 يونيو 2020 08:25 م
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السيطرة على حريق هائل نشب بشقة سكنية فى الغربية

الأربعاء، 17 يونيو 2020 08:04 م
السيطرة على حريق هائل نشب بشقة سكنية فى الغربية سيارة مطافئ - أرشيفية
الغربية محمد طارق

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شب حريق هائل داخل إحدى الشقق السكنية بمنطقة سوق اللبن التابع لدائرة ثالث المحلة الكبرى في محافظة الغربية، مما أدى إلى التهام محتوياتها بالكامل من بينها جهاز عروسة الكائنة .

تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية ، إخطارا من مأمور قسم ثالث المحلة الكبرى ، بورود بلاغات من الأهالى بنشوب حريق هائل فى شقة سكنية بميدان بركة بمنطقة سوق اللبن ما أدى إلى تفحمها بالكامل دون وقوع إصابات .

وعلى الفور تم الدفع بسيارات الأطفاء إلى مكان الحادث، وتمت السيطرة على ألسنة النيران قبل أمتدادها إلى الشقق المجاورة، وبالمعاينة المبدئية تبين أن السبب وراء الحريق ماس كهربائي أدى إلى أشتعال النيران والتهمت جميع محتويات الشقة من فرش وأثاث من بينها جهاز عروسة قبل زفافها بأسبوعين ولا توجد شبهه جنائية، وتحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


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