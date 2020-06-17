السويد تجدد التزامها تجاه مكافحة كورونا..وسفيرها بالقاهرة: أبحاث مطمئنة بخصوص تطوير لقاح

كتبت: هناء أبو العز

خصصت حكومة السويد 40 مليون دولار أمريكي لدعم المنظمات الدولية ، مثل وكالات الأمم المتحدة والصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية للتخفيف من آثار الوباء العالمي على سكان الدول الأكثر تأثراً، بالإضافة إلى 2 مليار دولار أمريكي تقدمها الحكومة السويدية كل عام لدعم المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة.

وفي بيان حكومي، أكدت السويد التزامها العالمي خلال تفشي فيروس كوفيد-19 الذي يمثل أزمة عالمية غير مسبوقة، وذكر البيان أن السويد تواصل الدفاع عن المبادئ والالتزامات الدولية لدعم المنظمات المتعددة الأطراف التي تعمل على مكافحة الوباء وآثاره.

من جانبه قال سفير السويد لدى مصر يان تيسليف: "إنني معجب بأطباء وممرضات مصر الشجعان الذين يقومون بعمل بطولي في مكافحة هذا التهديد العالمي، حيث أثبتت الآثار الاقتصادية لوباء كوفيد-19 أنه لا يمكن لأي دولة إدارة هذه الأزمة بدون التعاون مع البلدان الأخرى.

واضاف تيسيليف: شعرت بالفخر لرؤية مبادرات شركات سويدية مثل أسترازينيكا وABB لدعم الشعب المصري بالشراكة مع وزارة الصحة والسكان، كما أني أنتظر بفارغ الصبر أخبار إيجابية فيما يتعلق بجهود أسترازينيكا البحثية بالتعاون مع جامعة أكسفورد لتطوير لقاح كوفيد-19 والذي وقعت عليه بالفعل العديد من البلدان الكبرى."

وفي أبريل من العام الجاري، كانت قد أعلنت الشركة الأنجلو-سويدية أسترازاينيكا بالتعاون مع جامعة أكسفورد عن اتفاقية بحثية لتطوير وتوزيع لقاح محتمل للوقاية من كوفيد19 ، وبموجب هذه الاتفاقية ستكون الشركة مسؤولة عن تطوير وتصنيع وتوزيع اللقاح في جميع أنحاء العالم.

الجدير بالذكر أن أسترازاينيكا لها حضور قوي في سوق الأدوية المصري منذ عام ، 1968، واليوم ، يعمل لدى الشركة في مصر حوالي 850 موظفاً، كما تمتلك الشركة مجمعاً صناعياً بمساحة 6000 متر مربع في مدينة السادس من أكتوبر. يعد المصنع نافذة لتزويد قطاع الرعاية الصحية المصري بالأدوية من مختلف المجالات العلاجية. وتعمل الشركة على توفير علاجات لأمراض القلب والأوعية الدموية والميتابوليزم والجهاز التنفسي والأورام.