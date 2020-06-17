اليوم السابع
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الأربعاء، 17 يونيو 2020 12:41 م
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السجن المؤبد لأجنبى بتهمة سرقة زميله بالإكراه فى قصر النيل

الأربعاء، 17 يونيو 2020 12:41 م
السجن المؤبد لأجنبى بتهمة سرقة زميله بالإكراه فى قصر النيل هئية المحكمة برئاسة المستشار محمد على مصطفى الفقى
كتب كريم صبحى

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قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، برئاسة المستشار محمد على مصطفى الفقى، بحبس شخص يحمل جنسية أجنبية بالسجن المؤبد بتهمة سرقة زميله بالإكراه فى أحد الشوارع بمنطقة قصر النيل .

صدر الحكم بعضوية المستشارين محمود يحيى رشدان، وعبد الله عبد العزيز سلام، والمستشار اسامة يوسف أبو شعيشع، وأمانة سر مجدى جبريل.

تعود أحداث الواقعة بتلقى قسم شرطة قصر النيل،  بلاغا من شخص يحمل جنسية أجنبية ، أفاد بتعرضه للسرقة بالإكراه على يد زميله المتهم  يحمل جنسية أجنبية ، انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

ومن خلال التحريات والتحقيقات، تبين أن رواء الواقعة صديق المتهم ،حيث استوقف المجنى عليه فى أحد الشوارع وأشهر فى وجهه سلاح أبيض، واستولى على هاتفه وحافظة نقودة.

وبتكثيف التحريات تم القبض على المتهم وبحوزته السلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة ،وبمواجهته بالمجنى عليه تعرف عليه وحرر محضرا واحالته لنيابة قصر النيل التى أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، واحالته لمحكمة الجنايات التى أصدرت حكما على المتهم بالسجن المؤبد


اخبار الحوادث

جنايات القاهرة

عابدين

قصر النيل

السرقة بالاكراه

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