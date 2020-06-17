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"الزراعة": نشرات إرشادية ولجان بحقول الخضار لمواجهة الموجة الحارة

الأربعاء، 17 يونيو 2020 04:53 م
"الزراعة": نشرات إرشادية ولجان بحقول الخضار لمواجهة الموجة الحارة الخضروات
كتب عز النوبى

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كثفت  الإدارة المركزية  للبساتين  والمحاصيل  الزراعية  بوزارة الزراعة ،  من لجانها  المتخصصة بالغيطان ونشراتها  الارشادية  لتقديم جميع التوصيات الفنية والإرشادات للمزارعين، واتباع النظم السليمة تفاديا لعدم تأثر المحاصيل الزراعية من قلة الإنتاج وتساقط الثمار، سواء  للخضر أو الفاكهة  خاصة مع المناخ المتغير وارتفاع درجات الحرارة .

قال الدكتور علاء البحراوى ، مدير عام إدارة الخضر بالإدارة المركزية للبساتين  والمحاصيل الزراعية ، فى  تصريحات  لـ "اليوم السابع "، إن هناك متابعة  يومية  على زراعات  الخضر الصيفى لزيادة  الإنتاج  والمعروض بالأسواق   خاصة  "البطاطس ، الطماطم ، الكوسة، والباذنجان، والفاصوليا، ولوبيا ، الكرنب صيفى، قرنبيط ،والبطيخ ، والكنتالوب ، والبامية ، والملوخية، والخيار  المكشوف، وفلفل اخضر، لزيادة  الطلب والمعروض.

وأضاف"البحراوى" ، إن هناك لجان مكثفة  تعمل دوريا بالمرور على جميع السلع الأساسية من  الخضروات  بجميع المحافظات  لتقديم جميع  الارشادات والتوصيات الفنية للمزارعين ، خاصة  على المساحات المنزرعة من عدة أصناف من الخضراوات ، متابعا أن هناك  غرف عمليات لتلقى شكاوى المزارعين،  فى حالة وجود شكوى  حيث تتوجه اللجان على الفور  لحل المشكلة وتقديم كل الدعم للمزارعين ، ومتابعة لجميع أنواع الخضر من خلال المرور الحقلى  بالغيطان، والتعريف  بأهم الممارسات الجيدة لمتابعة المحصول ومواجهة المناخ المتغير، لزيادة الإنتاج  وتغطية احتياجات السوق المحلى.

وقال المهندس محمود عطا ، رئيس الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل  الزراعية ، فى تصريحات  لـ "اليوم السابع"، إن  هناك تكليفات لإدارة  الخضر بمتابعة  جميع أصناف الخضر والفاكهة ، ونشر لجان  بالتعاون مع مديريات الزراعة  ، لرصد  حالات المتغيرات على المنتجات الزراعية، وتلقى اى شكاوى من المزارعين  وحلها على الفور ، وعمل حملات مكثفة، لتقديم جميع التوصيات الفنية  والإرشادية، وتكثيف الحملات المرورية على صوب الخضروات، والزراعات المكشوفة  لمواجهة  المناخ المتغير والتقلبات الجوية.


الخضر والفاكهة

الموجة الحارة

المناخ المتغير

اخبار اليوم

اخبار مصرية

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