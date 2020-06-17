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الزراعة: لجان متابعة لمحصول الطماطم الصيفى لزيادة الإنتاج والمعروض

الأربعاء، 17 يونيو 2020 12:10 ص
الزراعة: لجان متابعة لمحصول الطماطم الصيفى لزيادة الإنتاج والمعروض محصول الطماطم
كتب عز النوبى

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تتابع الإدارة العام للخضر بالإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة، العروة الصيفية للطماطم لزيادة الإنتاج والمعروض بالأسواق المحلية، من خلال لجان لمتابعة المحصول بمحافظات تركيز الإنتاج، وإصدار التوصيات والنشرات الإرشادية لمواجهة المناخ المتغير وارتفاع درجات الحرارة.

قال المهندس محمود فوزى، رئيس الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن هناك لجانا تعمل دوريات على حصر البيانات الزراعية للخضر بصورة دقيقة من خلال الخريطة الزراعية، ووضع تصور كامل وصحيح للعمل على أرض الواقع لحل كافة المشكلات الزراعية لضمان تحقيق الجودة الإنتاجية من حيث الكم والكيف، وتوفير المعلومات اللازمة لاحتياجات السوق المحلى من المنتجات الزراعية بالمحافظات، وتوفير المعلومات للجمعيات الاستهلاكية والجمعيات التعاونية عن مصدر المنتجات الزراعية المهمة، دون تدخل الوسطاء.

وقال علاء البحراوى، مدير إدارة الخضر الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن هناك لجان متابعة حول إنتاج العروة الصيفية الحالية لجميع الخضراوات خاصة الطماطم فى مساحات منزرعة 195 ألف فدان لزيادة المعروض بالأسواق واستقرار أسعارها، مضيفا أن هناك لجان متابعة يومية بمحافظات تركيز الإنتاج للطماطم.

وأضاف مدير عام الخضر بالإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، أن يتم حاليا طرح إنتاج العروة الصيفية لمحصول الطماطم، بمحافظات تركيز الإنتاج، موضحا أن هناك متابعة مستمرة للمحصول لزيادة الإنتاج بالأسواق المحلية.

يذكر أن إجمالى مساحات الطماطم حوالى ما يقرب 400 ألف فد تزرع فى 3 عروات وهى ثانى محصول بعد البطاطس، عروات الطماطم منها العروة النيلى التى تصل مساحتها إلى مساحة 49 ألفا و252 فدانا، بينما يتصل مساحة العروة الشتوى إلى 141 ألفا و78 فدانا، فى حين تصل مساحة العروة الصيفى 194 ألفا و262 فدانا، متوسط الإنتاجية 15 - 18 طنا للفدان بإجمالى إنتاج كلى لمصر يصل إلى أكثر من 6 ملايين و500 ألف طن وفقا لتقارير وزارة الزراعة.


الطماطم الصيفى

أسواق الخضروات

المحاصيل الزراعية

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