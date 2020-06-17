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الرئيس التونسي: المؤسسة العسكرية بعيدة عن كل الصراعات

الأربعاء، 17 يونيو 2020 05:58 م
الرئيس التونسي: المؤسسة العسكرية بعيدة عن كل الصراعات قيس سعيد
كتب أحمد عرفة

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قال الرئيس التونسى، فيس سعيد، إن المؤسسة العسكرية التونسية بعيدة عن كل الصراعات، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق، شن الرئيس التونسي قيس سعيد هجومًا حادًا على الأطراف السياسية فى البلاد بسبب تدخلات راشد الغنوشي رئيس البرلمان فى العلاقات الخارجية لتونس، وقال سعيد ردًا على حركة النهضة فى كلمته بمناسبة عيد الفطر: "وليتذكر الجميع أن الدولة التونسية واحدة ولها رئيس واحد في الداخل والخارج على السواء".

واتهم سعيد أطرافًا لم يسمها بالنفاق والرياء والكذب والافتراء وبمحاولة العودة بالبلاد إلى الوراء.

ووافق البرلمان التونسى على مساءلة راشد الغنوشى رئيس المجلس وزعيم حركة النهضة -إخوان تونس- حول تدخل في السياسة الخارجية لتونس، وقالت النائبة نسرين العماري عن كتلة الإصلاح وعضو بمكتب المجلس، في بيان مقتضب:"قرر مكتب المجلس منذ قليل تحديد يوم 3 يونيو جلسة عامة للحوار حول الدبلوماسية البرلمانية والمواقف الأخيرة الصادرة عن رئاسة المجلس، وذلك استجابة للبيان الذي صدر الأمس عن 4 كتل برلمانية هي "الإصلاح، وقلب تونس، وتحيا تونس والمستقبل".


قيس سعيد

تونس

الرئيس التونسى

المؤسسه العسكريه

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