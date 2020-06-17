الدفاع الفرنسية: لا يمكن لحلف الناتو أن يدفن رأسه فى الرمال مع تصرفات تركيا

ذكر مسؤول بوزارة الدفاع الفرنسية، اليوم الأربعاء، أنه ينبغى لحلف شمال الأطلسى ألا يدفن رأسه فى الرمال فيما يتعلق بتصرفات تركيا الأخيرة تجاه أعضائه، واتهم البحرية التركية بالتحرش بسفينة حربية فرنسية تنفذ مهمة للحلف. وقال المسئول، الذى تحدث قبيل قمة لوزراء دفاع الحلف "لقد مررنا بلحظات معقدة فى الحلف، لكن لا يمكن أن نكون نعامة ولا يسعنا التظاهر بأنه لا مشكلة بخصوص تركيا فى الحلف. يتعين علينا التعرف عليها والإفصاح عنها والتعامل معها".

و كانت فرنسا قد أكدت فى وقت سابق، أن التدخل الأجنبى المستمر فى ليبيا خاصة مع تكثيف الدعم التركى غير مقبول ولابد أن ينتهي.

قال مسئول بالرئاسة الفرنسية، يوم الاثنين الماضى، إن فرنسا تريد إجراء محادثات مع الدول الأعضاء فى حلف شمال الأطلسى لمناقشة دور تركيا "العدوانى" و "غير المقبول" على نحو متزايد، مما يسلط الضوء على زيادة التوتر بين أنقرة وباريس.

وجاءت هذه التصريحات، بعد أن دفعت تركيا بعدد كبير من المرتزقة و الأسلحة إلى ليبيا لدعم مسلحى ميليشيا الوفاق، ضد الجيش الوطنى الليبى بقيادة خليفة حفتر .

واتهم مسئول رئاسى فرنسى، فى حديث لرويترز اليوم الاثنين، تركيا العضو بحلف شمال الأطلسى بخرق حظر فرضته الأمم المتحدة، على تسليح ليبيا وبزيادة وجودها البحرى قبالة ساحلها.