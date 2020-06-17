الداخلية تضبط عصابة تخصصت في الإتجار بالأعضاء البشرية بالاسكندرية

كتب محمود عبد الراضي

نجحت أجهزة وزارة الداخلية فى ضبط تشكيلاً عصابياً للإتجار فى الأعضاء البشرية، وذلك إستمراراً لمواصلة الجهود الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها والعمل على ضبط العناصر الإجرامية المتورطين فى إرتكابها لا سيما الجرائم التى تتعلق بالإتجار بالبشر.

وأكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة قيام 6 أشخاص بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص فى إستقطاب المواطنين للإتجار بالأعضاء البشرية ، والإشراف الكامل على كافة التحاليل والإجراءات لنقل وزراعة الأعضاء مستغلين أحد المراكز الطبية بالإسكندرية فى إجراء تلك العمليات مقابل مبالغ مالية .

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام ومديريتى أمن الجيزة والإسكندرية والإدراة العامة لتكنولوجيا المعلومات تم 5 أشخاص، وبتفتيش مساكن المتهمين عثر على " 3 هواتف محمولة تحوى عدد من الرسائل تؤكد نشاطهم الإجرامى – أوراق مثبت بها حسابات تحاليل وفحوصات طبية بأسماء مختلفة – روشتة علاج لعملية زرع وتكلفتها المالية – 9 إيصالات توريد مبالغ مالية – صور ضوئية لمحاضر تبرع كلى بأسماء مختلفة – مجموعة من الأوراق خاصة بعملية جراحية لأحد الأشخاص – صور ضوئية لبطاقات رقم قومى بأسماء مختلفة – صور ضوئية لإقرار تنازل بين المتلقى والمتبرع – صور ضوئية لـ 2 شيك بنكى - تحاليل طبية وأشعة بأسماء مختلفة – 5 كروت إئتمانية لبنوك مختلفة – رخصة قيادة بإسم أحد المتهمين – حوالات بريدية – العديد من إيصالات الأمانة منها موقع على بياض – صور لشهادات ميلاد "، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.



أحد المتهمين