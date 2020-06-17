الخارجية الفلسطينية: الجمعة عودة أول العالقين للوطن من كندا

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أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن أول العالقين سوف يصل صباح بعد غد الجمعة، إلى الأردن على متن طائرة للخطوط الملكية الأردنية قادمة من كندا، وتقل على متنها رعايا أردنيين وفلسطينيين عالقين، في أول عملية إجلاء مشتركة تم الاتفاق عليها بين الجانبين الفلسطيني والأردني.

وأوضحت الوزارة- في بيان نشرته وكالة أنباء فلسطين/وفا/ اليوم الأربعاء - أنها أنهت وجهاز المخابرات العامة، جميع التنسيقات والترتيبات اللازمة للقيام بهذه العملية وإتمامها، بتنسيق كامل مع المملكة الأردنية الهاشمية وسفير المملكة لدى فلسطين.

وأشارت إلى أن عدد المواطنين والطلبة العالقين الذين سيصلون صباح الجمعة يبلغ 28 عالقا، تم الانتهاء من ترتيب نقلهم من المطار إلى الجسر مباشرة في طريقهم إلى أرض الوطن، حيث سيخضعون للبروتوكول الصحي المعتمد في وزارة الصحة الفلسطينية.

وأكدت أن سفارتي دولة فلسطين لدى كندا والمملكة الأردنية الهاشمية بذلتا جهودا مضنية في متابعة أوضاع العالقين الصحية والمعيشية وتأمين نجاح إجلائهم.