اليوم السابع
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الحكومة توافق على مشروع قرار بشأن مد مدة تحديد تأسيس الشركات والمنشآت

الأربعاء، 17 يونيو 2020 12:27 م
الحكومة توافق على مشروع قرار بشأن مد مدة تحديد تأسيس الشركات والمنشآت الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن مد المدة التى تم تحديدها لتأسيس الشركات والمنشآت، كى يتسنى لها التمتع بالحوافز الاستثمارية الخاصة، لمدة 3 سنوات اعتبارًا من 29 أكتوبر 2020. 

وتأتى هذه الخطوة فى إطار حرص الدولة على دعم الاستثمارات والمستثمرين الجادين، وتشجيع جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، عبر منح مدة اضافية لثلاث سنوات أخرى يمكن خلالها منح المشروع الاستثمارى الحوافز المقررة شريطة تأسيس الشركة أو المنشأة خلال مدة الـ 3 سنوات.

-  وافق مجلس الوزراء على اعتماد عدد من القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم 64 المنعقدة بتاريخ 8 يونيو 2020، لعدد 28 موضوعًا، تم الفصل فى 27 منها.

-  وافق مجلس الوزراء على إنابة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني؛ للتعاقد مع شركات تقديم المحتوى العلمى للاستفادة من العروض المقدمة من شركة Elsevier وأكاديمية Incision لتطوير مشروع برنامج LMS فى مجال التدريب العلمى لأطباء الزمالة إلكترونيا على أن يتم تفعيل التعاقد اعتبارا من الأول من يوليو المقبل، وذلك فى إطار الحرص على تفعيل منظومة التعليم عن بعد.

 


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