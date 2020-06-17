الجيش اليمنى: قتلى وجرحى فى صفوف الحوثيين بجبهة نهم

كتب أحمد عرفة

أعلن الجيش اليمني، عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين بجبهة نهم باليمن، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأكد الجيش اليمني، أن معارك ضد الحوثيين في جبهات نهم بدعم من التحالف.

وفى وقت سابق تمكنت قوات الجيش الوطنى اليمنى، مدعومة بالمقاومة الشعبية وطيران تحالف دعم الشرعية، الثلاثاء، من استعادة مواقع كانت تتمركز فيها ميليشيات الحوثي الانقلابية باتجاه فرضة نهم شرقي صنعاء.

وأكد مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة - حسبما أفادت قناة العربية الإخبارية - أن المعارك أسفرت عن سقوط العديد من العناصر الحوثية بين قتيل وجريح، فيما دمّرت مقاتلات التحالف تعزيزات الميليشيات الحوثية في منطقة نجد العتق ومناطق أخرى محيطة.

وأشار إلى أن المعارك لا تزال مستمرة وسط تقدم أبطال الجيش والمقاومة وإلحاق خسائر فادحة في صفوف ميليشيات الحوثي الانقلابية.

وتمكنت قوات الجيش اليمني الاثنين، من تحرير عدد من المواقع التي كانت تتمركز فيها ميليشيات الحوثي الانقلابية في جبهة نهم شرق صنعاء.

ونشر المركز مقطع فيديو لفرار عناصر الميليشيات الانقلابية تحت وقع نيران قوات الجيش في جبهة نهم شرق صنعاء.