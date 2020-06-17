اليوم السابع
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الأربعاء، 17 يونيو 2020 06:41 م
خالد صلاح
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الجزائر: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس "كورونا" إلى 11 ألفا و268 مصابا

الأربعاء، 17 يونيو 2020 06:27 م
الجزائر: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس "كورونا" إلى 11 ألفا و268 مصابا الجزائر فى زمن كورونا - أرشيفية
أ ش أ

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أعلن جمال فورار الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر، اليوم الأربعاء ارتفاع عدد المصابين بالفيروس في البلاد إلى 11 ألفا و268 مصابا، والوفيات إلى 799 حالة.
وقال فورار، في مؤتمره الصحفي اليومي، إنه تم تسجيل 121 حالة جديدة، و11 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا، بينما بلغ اجمالي الحالات التي تماثلت حالات للشفاء 7943 حالة.
يذكر أن أغلب الإصابات تتركز في ولاية البليدة التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.
وخففت السلطات الجزائرية حظر التجوال ليصبح من 8 مساء إلى 5 صباحا في 29 ولاية من بينها الجزائر العاصمة، بينما رفعت الحجر الصحي تماما عن 19 ولاية أخرى.


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فيروس كورونا

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