التضامن: انتظام صرف المساعدات النقدية للمستفيدين من برنامج تكافل

كتب مدحت وهبة

تتابع غرفة عمليات وزارة التضامن الاجتماعىُ صرف المساعدات النقدية للمستفيدين من برنامج تكافل حيث أشارات إلى انتظام عمليات الصرف بالإضافة إلى بقية المستفيدين من مساعدات "كرامة" من كبار السن والأشخاص ذوى الاعاقة الذين لم يقوموا بالصرف خلال الفترة المخصصة لهم بالتنسيق مع مديري مديريات التضامن الاجتماعي ومسؤلى هيئة البريد المصرى.



كانت نيڤين القباج وزير التضامن الاجتماعى قد تلقت تقريرا أمس عن صرف المساعدات الخاصة ببرنامج "كرامة" والتى بدأ صرفها لجميع المحافظات حيث تم صرف في اليوم الثاني عدد 213.631حركة لبطاقات كرامة بمبلغ ١٠٧,٣٨٨,٧٩٨ جنيها مصري من خلال حوالي 4 الاف مكتب يريد على مستوى محافظات الجمهورية ليصل بذلك اجمالي من قامو بالصرف على مدار اليومين من مستحقي كرامة ٦٥٠,٤٥٦ حركة باجمالي ٣٢١,٧٩٩,١٤٣ جنيه



كما وجهت القباج جميع مديرى مديريات التضامن الاجتماعى على مستوى جميع المحافظات وجميع الادارات والوحدات الاجتماعية بالمتابعة الميدانيه لعمليه الصرف بجميع مكاتب بريد المحافظات وعمل غرف عمليات فرعيه لمتابعه شكاوي المواطنين واتباع الإجراءات الاحتيرازيه المنصوص عليها لمواجهه فيروس كرونا وتمت عمليه الصرف بسلاسه بالغه ولم تسجل غرف العمليات الفرعيه اي شكاوي اوعقبات او حالات تكدس في عمليه الصرف.



يشار إلى أن عدد الأسر المستفيدة من تكافل وكرامه حوالى 3.6 مليون اسرة بما يشمل حوالى 15 مليون فرد ويبلغ إجمالى الدعم المنصرف هذا الشهر حوالى مليار و385 مليون جنيه.