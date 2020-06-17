الإمارات تطلق فحص منزلى لفيروس كورونا فى الأحياء السكنية بأبوظبي

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة فحص منزلي لفيروس كورونا في الأحياء السكنية بإمارة أبوظبي، وبحسب صحيفة الإمارات اليوم، أطلقت احدى الشركات، اليوم بالتعاون مع دائرة الصحة بأبوظبي، مبادرة جديدة لإجراء فحص «كورونا» -كوفيد19، المنزلي لقاطني الأحياء السكنية في مختلف مناطق إمارة أبوظبي.

وذكرت الشركة، في تغريدتين على "تويتر"، أن الفحص المنزلي يتيح للسكان مساراً أكثر سهولة للحصول على الرعاية الصحية، ويخفف أعباء زيارة مراكز الفحص على كبار المواطنين والمقيمين والأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالعدوى.