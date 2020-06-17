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الإمارات تطلق فحص منزلى لفيروس كورونا فى الأحياء السكنية بأبوظبي

الأربعاء، 17 يونيو 2020 07:54 م
الإمارات تطلق فحص منزلى لفيروس كورونا فى الأحياء السكنية بأبوظبي الامارات تطلق فحص منزلي لفيروس كورونا
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة فحص منزلي لفيروس كورونا في الأحياء السكنية بإمارة أبوظبي، وبحسب صحيفة الإمارات اليوم، أطلقت احدى الشركات، اليوم بالتعاون مع دائرة الصحة بأبوظبي، مبادرة جديدة لإجراء فحص «كورونا» -كوفيد19، المنزلي لقاطني الأحياء السكنية في مختلف مناطق إمارة أبوظبي.

وذكرت الشركة، في تغريدتين على "تويتر"، أن الفحص المنزلي يتيح للسكان مساراً أكثر سهولة للحصول على الرعاية الصحية، ويخفف أعباء زيارة مراكز الفحص على كبار المواطنين والمقيمين والأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالعدوى.

وستجري الفرق الصحية الفحوص للسكان يومياً من الساعة 10 صباحاً وحتى 6 مساءً.
 

 


الامارات

فحص كورونا

فحص منزلى

ابوظبي

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