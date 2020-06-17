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الأرصاد: الموجة الحارة تصل ذروتها اليوم .. وانخفاض 7 درجات غدا

الأربعاء، 17 يونيو 2020 11:00 ص
الأرصاد: الموجة الحارة تصل ذروتها اليوم .. وانخفاض 7 درجات غدا الطقس
كتب محمود راغب

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كشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تتأثر بمنخفض الهند الموسمى، وهو ما يتسبب في ارتفاع درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بالجمهورية .
 
وأضاف مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة تصل اليوم على القاهرة العظمى 39 درجة، مشيرا أن الموجة الحارة تنتهى اليوم الأربعاء وهو ذروة الارتفاع ، على أن تعود درجات الحرارة لمعدلاتها الطبيعية غدا وتصل لـ32 درجة على القاهرة.
 
وأكد مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، استقرار حاله الطقس من الخميس وحتى السبت ، على أن تتراوح درجات الحرارة العظمى بالقاهرة في هذه الفترة بين 32 و 33 درجة.
 
وكشف مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الانخفاض في درجات الحرارة غدا الخميس يصل لـ 7 درجة عن اليوم الأربعاء، لافتا إلى أن الشبورة الجوية ستكون الظاهرة المؤثرة على البلاد في تلك الفترة .
 
وناشدت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، وتجنب التواجد في الأماكن سيئة التهوية ، وارتداء غطاء الرأس ، والإكثار من شرب السوائل ، خاصة اليوم الأربعاء ذروة الموجة الحارة.
 
و يشهد اليوم الأربعاء، ارتفاع ملحوظ درجات الحرارة ، حيث يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة والوجه البحرى ، والرياح معتدلة تنشط أحيانا ، فيما تشهد السواحل الشمالية الغربية طقس معتدل، حار على السواحل الشمالية الشرقية، والرياح معتدلة .
 
كما يشهد شمال وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة ، وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن  يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى،  والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيف ، و على شمال  شمال الصعيد لطيف ، وجنوب الصعيد يكون الطقس مائل للحرارة .
 
 

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