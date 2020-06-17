الأرصاد: الموجة الحارة تصل ذروتها اليوم .. وانخفاض 7 درجات غدا

كتب محمود راغب

كشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تتأثر بمنخفض الهند الموسمى، وهو ما يتسبب في ارتفاع درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بالجمهورية .

وأضاف مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة تصل اليوم على القاهرة العظمى 39 درجة، مشيرا أن الموجة الحارة تنتهى اليوم الأربعاء وهو ذروة الارتفاع ، على أن تعود درجات الحرارة لمعدلاتها الطبيعية غدا وتصل لـ32 درجة على القاهرة.

وأكد مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، استقرار حاله الطقس من الخميس وحتى السبت ، على أن تتراوح درجات الحرارة العظمى بالقاهرة في هذه الفترة بين 32 و 33 درجة.

وكشف مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الانخفاض في درجات الحرارة غدا الخميس يصل لـ 7 درجة عن اليوم الأربعاء، لافتا إلى أن الشبورة الجوية ستكون الظاهرة المؤثرة على البلاد في تلك الفترة .

وناشدت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، وتجنب التواجد في الأماكن سيئة التهوية ، وارتداء غطاء الرأس ، والإكثار من شرب السوائل ، خاصة اليوم الأربعاء ذروة الموجة الحارة.

و يشهد اليوم الأربعاء، ارتفاع ملحوظ درجات الحرارة ، حيث يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة والوجه البحرى ، والرياح معتدلة تنشط أحيانا ، فيما تشهد السواحل الشمالية الغربية طقس معتدل، حار على السواحل الشمالية الشرقية، والرياح معتدلة .

كما يشهد شمال وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة ، وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيف ، و على شمال شمال الصعيد لطيف ، وجنوب الصعيد يكون الطقس مائل للحرارة .