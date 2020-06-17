اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 17 يونيو 2020 04:41 م
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

اطمن على نفسك.. متى يجب عمل فحوصات القلب قبل إجراء عملية جراحية؟

الأربعاء، 17 يونيو 2020 04:00 م
اطمن على نفسك.. متى يجب عمل فحوصات القلب قبل إجراء عملية جراحية؟ فحوصات القلب قبل إجراء عملية جراحية
كتبت فاطمة خليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يجرى الأطباء تقييم قبل إجراء أي عملية جراحية لتقييم حالة المريض، غالبًا ما تحدث هذه الفحوصات قبل أيام أو أسابيع من الجراحة المخطط لها وعادةً ما تنطوي على فحص بدني قد تحصل أيضًا على اختبارات الدم والأشعة السينية ومخطط صدى القلب (ECG) - وهو اختبار سريع وغير مؤلم يسجل النشاط الكهربائي لقلبك، من خلال "اطمن على نفسك" نتعرف على متى يكون من الضروري إجراء فحوصات القلب قبل الجراحة، وفقا لموقع "هارفارد هيلث".

heart-mri_thumb

 قال الدكتور بريندان إيفريت، مدير خدمة القلب العامة للمرضى في بريجهام ببريطانيا ومستشفى النساء في هارفارد: "هذه التقييمات لتقييم فرصك في مواجهة مشكلة تتعلق بالقلب أثناء الجراحة، حيث لا توجد طريقة لضمان أنك لن تعاني من مضاعفات ومع ذلك، فإن المعرفة المسبقة بأي مخاطر تتعلق بالقلب قد تكون لديك تمكن الجراح من الاستعداد بشكل أفضل للمضاعفات المحتملة والحصول على خطة احتياطية متاحة."

في حين أن نتائج الفحص والاختبار مهمة ، إلا أن حوالي 75٪ من التقييم قبل الجراحة يعتمد على كيفية إجابتك على أسئلة الطبيب.

وأوضح الدكتور إيفريت: "إنه بحاجة إلى معرفة كيف تشعر عندما تمارس الرياضة أو تتسلق السلالم، لأن هذه التفاصيل هي دلائل مهمة على صحة قلبك وستوجه باقي التقييم".

 يتم إجراء نصف العمليات الجراحية تقريبًا في الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر، ويتعاطى العديد منهم أدوية لخفض ضغط الدم أو الكولسترول.

يمارس كثيرون تمارين رياضية ومجهود بدني ويشعرون بأنهم بخير، لكن الآخرين قد يشعرون بضيق في التنفس في بعض الأحيان  وهؤلاء الأشخاص قد يحتاجون إلى اختبارات إضافية.

 

طبيعة الجراحة هي أيضا عامل كبير قد تؤدي بعض العمليات الجراحية الرئيسية، مثل استبدال مفصل الورك، إلى فقدان الدم، وتغيير كمية السائل وموقعه في الجسم.

يمكن أن يتسبب التخدير في حدوث تغيرات في معدل ضربات القلب وضغط الدم كل هذه يمكن أن تفرض ضريبة على نظام القلب والأوعية الدموية، وربما تكشف عن أمراض القلب التي لم يتم تشخيصها من قبل.

 تشمل العمليات الجراحية الرئيسية الأخرى العمليات في الجمجمة أو العمود الفقري أو الصدر أو البطن واستبدال المفاصل الكبيرة الأخرى ، مثل الركبة أو الكتف.

heart-health-heart-monitoring

إذا كان من المقرر إجراء عملية جراحية، فسيكون لديك تقييم ما قبل الجراحة مع طبيبك تأكد من إحضار ما يلي:

-قائمة بجميع الأدوية التي تتناولها، بما في ذلك الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية والفيتامينات والمكملات الغذائية الأخرى.

-أي نتائج آشعة أو اختبار تتم في مرافق أخرى.

- رقم هاتف الطبيب وأخصائي القلب


القلب

فحوصات القلب قبل إجراء عملية جراحية

عمليات جراحية

جراحة القلب

اطمن على نفسك

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
س و ج.. لماذا لجأ الأهلى للفيفا فى أزمة الصفاقسى بشأن مستحقات أجاى؟

س و ج.. لماذا لجأ الأهلى للفيفا فى أزمة الصفاقسى بشأن مستحقات أجاى؟

حازم إمام: رفضت عرضاً للتدريب.. وانتظرونى مديرا فنيا الموسم المقبل

حازم إمام: رفضت عرضاً للتدريب.. وانتظرونى مديرا فنيا الموسم المقبل

محلل سياسى سودانى: الخيار العسكرى وارد فى ملف سد النهضة

محلل سياسى سودانى: الخيار العسكرى وارد فى ملف سد النهضة

السبت الإعلان عن المنشآت المقدمة لخدمات مصابى كورونا أصحاب الأمراض المزمنة والعلاج على نفقة الدولة

السبت الإعلان عن المنشآت المقدمة لخدمات مصابى كورونا أصحاب الأمراض المزمنة والعلاج على نفقة الدولة

البرلمان يوافق نهائيا علي تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية

البرلمان يوافق نهائيا علي تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية

وزيرة الصحة: الإعلان عن قائمة المنشآت المقدمة لخدمات مصابى كورونا من أصحاب الأمراض المزمنة السبت.. صرف العلاج المنزلى للمرضى بواقع 7098 حالة كبار و 646 طفلاً.. و57122 حقيبة للمخالطين الكبار

وزيرة الصحة: الإعلان عن قائمة المنشآت المقدمة لخدمات مصابى كورونا من أصحاب الأمراض المزمنة السبت.. صرف العلاج المنزلى للمرضى بواقع 7098 حالة كبار و 646 طفلاً.. و57122 حقيبة للمخالطين الكبار

البرلمان يوافق نهائيا على قانون مجلس الشيوخ يتكون من 300عضو و10% للمرأة

البرلمان يوافق نهائيا على قانون مجلس الشيوخ يتكون من 300عضو و10% للمرأة

الحكومة : تسلم نحو 3,5 مليون طن من محصول القمح

الحكومة : تسلم نحو 3,5 مليون طن من محصول القمح

الداخلية تضبط عصابة تخصصت في الإتجار بالأعضاء البشرية بالاسكندرية

الداخلية تضبط عصابة تخصصت في الإتجار بالأعضاء البشرية بالاسكندرية

طعنات مميتة للأخ الأكبر.. جريمة هزت المنوفية فى ساعة شيطان (فيديو)

طعنات مميتة للأخ الأكبر.. جريمة هزت المنوفية فى ساعة شيطان (فيديو)

الداخلية تضبط 82 شخص لمخالفتهم قرار وقف بناء المساكن

الداخلية تضبط 82 شخص لمخالفتهم قرار وقف بناء المساكن

الداخلية تضبط 4 الاف سائق لمخالفتهم ارتداء الكمامة

الداخلية تضبط 4 الاف سائق لمخالفتهم ارتداء الكمامة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة