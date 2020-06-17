استمرار حملات تطهير ونظافة شوارع أبوكبير لمواجهة فيروس كورونا

الشرقية - فتحية الديب

تواصل الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة أبوكبير بمحافظة الشرقية، برئاسة المحاسب "محمد الأباصيرى" رئيس المجلس، اليوم، حملات النظافة ورفع القمامة والتراكمات من الشوارع وأماكن تجمعات القمامة، ورش وتطهير الشوارع، وذلك ضمن الاجراءت الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقامت الحملا بنظافة شوارع ومداخل المدينة ورشها بالمياه بالإضافة إلى رفع القمامة ونقلها للنقطه الوسيطه بالإضافة إلى متابعة أعمال قسم البساتين، وتم نظافة ورفع القمامة من الشوارع " التحرير - الحرية - مصطفى كامل - سعد زغلول - النقراشي - أبو عوض - الطريق الدائري"كما تم نظافة ورفع القمامة من المناطق التالية " سوارس - أرض يحى - الصوالحيه - علواية النائب )

كان الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قد شدد علي رؤساء المراكز والأحياء، بالالتزام بتنفيذ ما جاء بالقرار رقم(٥٧٧٠) لسنة ٢٠٢٠ بكل دقة والمتضمن عدد من التعليمات الخاصة بتنفيذ إجراءات وقائية واحترازية بالمواقف للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وأكد علي ضرورة استمرار أعمال التجميل و التطهير والتعقيم بالمستشفيات، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية العلاجية للتعامل مع الحالات المصابة، وكذلك التأكد من التواجد الكافي للأطقم الطبية المدربة (الأساسية والاحتياطية) للتعامل مع المصابين وتطبيق بروتوكولات العلاج المحددة لمواجهة الفيروس.